Sei sorelle, anticipazioni puntata 9 giugno 2022: “Una donna meccanico”

Anticipazioni puntata 6 Sei sorelle di giovedì 9 giugno 2022

Le sorelle Silva continuano a fare gli straordinari per poter consegnare l’ordine nei tempi che consentiranno loro di superare il fallimento dell’azienda di famiglia.

Per velocizzare la produzione e guadagnare un po’ più di tempo, Celia insiste nell’utilizzare una complicata macchina di fabbrica e convince Petra a metterla in funzione con conseguenze purtroppo sfortunate.

Blanca deve gestire Donna Dolores, che pretende un grande sfarzo per i preparativi delle nozze, e questo porta tanti pensieri alla povera Blanca che non sa come fare.

Salvador pretende un colloquio telefonico con Don Fernando.