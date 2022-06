Trame Sei sorelle: anticipazioni su ADELA e GERMAN

Nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle si farà sempre più spazio un amore decisamente tormentato. Adela Silva (Celia Freijeiro) diventerà infatti il centro delle attenzioni dello sposatissimo German Rivera (Oriol Tarrasón), ossia uno dei clienti dei Tessuti Silva.

Sei Sorelle, news: Adela e il tormentato matrimonio con Eusebio

Come le puntate della telenovela già andate in onda su Rai 1 hanno mostrato, Adela è stata sposata con Eusebio. Alla morte dell’uomo, la maggiore delle sorelle Silva è stata quindi rinnegata dalla sua famiglia “politica”, ragione per cui è ritornata a vivere sotto lo stesso tetto del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba).

Col trascorrere degli episodi, grazie ad un dialogo che farà con Blanca (Mariona Tena), Adela porterà quindi alla luce un aspetto oscuro del suo matrimonio…

In pratica, la donna confesserà in lacrime alla parente che il defunto Eusebio non faceva altro che tormentarla a causa di un’eccessiva gelosia, motivo per cui non ha sofferto alla sua morte e fa fatica a portare gli abiti del lutto. La situazione, già di per sé spinosa, si complicherà quando Adela si renderà conto dell’interesse che German prova per lei…

Sei Sorelle, trame: German e la crisi con Carolina

Proprietario della sartoria cittadina, che si avvarrà appunto dei tessuti delle Silva per confezionare gli abiti alle clienti, German starà attraversando ormai da tempo una crisi coniugale con l’altezzosa e pettegola moglie Carolina (Alejandra Lorente), con la quale non avrà praticamente più nessun punto in comune (nemmeno per ciò che concerne l’intimità di coppia).

German non potrà quindi fare a meno di sentirsi attratto da Adela e finirà per confessarle i suoi sentimenti nel bel mezzo di una festa in casa Silva. Da un lato la donna non vorrà essere la terza incomoda in un matrimonio e rifiuterà il corteggiamento da parte dell’uomo, soprattutto quando le farà recapitare un costosissimo vestito in regalo, dall’altro Carolina capirà subito che il marito ha messo gli occhi su Adela e cercherà di investigare maggiormente sulla questione.

Tuttavia, almeno per ora, i due riusciranno ad arginare i sospetti della consorte, dato che in fondo tra di loro non sarà successo nulla…

Sei Sorelle, spoiler: Adela e il corteggiatore misterioso

Comunque sia, la storyline si arricchirà presto di un altro particolare: una mattina, Adela riceverà infatti un mezzo di fiori da un corteggiatore anonimo. La Silva penserà subito che dietro al presente ci sia ancora German, ma quest’ultimo negherà il suo coinvolgimento e le rivelerà che sta cercando di fare il possibile per risanare il suo matrimonio con Carolina. Una volontà che porterà avanti per seguire un consiglio del cognato Enrique (Pep Anton Muñoz).

Ma allora chi sarà l’uomo misterioso? La curiosità si insinuerà sempre più in Adela, che non comprenderà affatto chi possa essere interessato a lei oltre German!