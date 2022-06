Sei Sorelle: Elisa scapperà di casa, perché? Ecco dove andrà a stare, novità

Anticipazioni su Elisa di Sei sorelle

Come reagirà la capricciosa Elisa Silva (Carla Cruz) appena capirà che il bel Salvador Montaner (Álex Adróver) è interessato alla sorella Diana (Marta Larralde) e non a lei? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane di Sei Sorelle.

Sei Sorelle, news: Elisa assiste ad un bacio tra Salvador e Diana

Tutto partirà quando, al termine di una giornata lavorativa abbastanza intensa per cercare di contrastare l’ennesima rappresaglia dello zio Ricardo (Juan Ribò), Salvador deciderà di riprovarci nuovamente con Diana e le darà un bacio sulle labbra che verrà visto inavvertitamente da Elisa. Quest’ultima scapperà a gambe levate, motivo per cui non vedrà la sorella rifiutare l’avvicinamento del Montaner con un sonoro schiaffo.

Nei giorni successivi, Elisa si sentirà presa in giro dalla sorella maggiore e, dopo uno scontro piuttosto acceso con lei, confiderà agli amici Sofia (Julia Molins) e Carlitos (Jorge Clemente) che non si sente particolarmente apprezzata dalle sorelle (che non fanno altro che darle ordini e trattarla come una bambina). Proprio per questo, la Silva prenderà una decisione azzardata…

Sei Sorelle, spoiler: Elisa scappa di casa

Come confiderà a Carlitos, Elisa deciderà di scappare di casa e farà perdere improvvisamente le sue tracce. Appena si renderanno conto della sparizione, Diana e Adela (Celia Freijeiro), aiutate ovviamente da Francisca (Maria Castro), Celia (Candela Serrat), Blanca (Mariona Tena) e Salvador, avvieranno immediatamente le ricerche, ma il tutto si risolverà entro poche ore soprattutto grazie alla testimonianza di Carlitos (che, contravvenendo alla parola data, comunicherà loro che Elisa è scappata di proposito).

Così facendo, le Silva capiranno che Elisa è andata a rifugiarsi a casa della zia Adolfina (Marta Fernández Muro), una borghese annoiata e piuttosto impicciona sorella della loro defunta madre.

Sei Sorelle, news: la zia Adolfina arriva a Madrid

E, siccome i problemi per le Silva non sono mai troppi, possiamo già da ora anticiparvi che Elisa ritornerà nella tenuta familiare proprio in compagnia della zia Adolfina, che non mancherà di intrufolarsi nella vita delle nipoti soprattutto quando scoprirà che il cognato Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) è assente da diversi mesi (anche se, ovviamente, non immaginerà che sia morto).

Da un lato Elisa cercherà quindi di farsi amica la zia Adolfina perché vedrà in lei l’unica opportunità per avere il debutto in società che le sorelle in crisi economica non possono darle, dall’altro sia Diana e sia Adela spereranno che la parente faccia presto i bagagli e non interferisca nella loro quotidianità, piena zeppa di segreti e bugie…