Trame Sei sorelle: anticipazioni su Rodolfo, Blanca e Cristobal

Nonostante l’imminente matrimonio, fin dalle prime puntate di Sei Sorelle i “fidanzatini” Blanca Silva (Mariona Tena) e il banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina) dimostreranno di avere più di un problema nel loro rapporto di coppia. E tutto ciò non avrà a che fare con la morte del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) che, come avete già visto, Blanca ha deciso di nascondere a tutti quanti in accordo con le sorelle, tranne che al medico e cognato Cristobal (Alex Gadea).

Leggi anche: Sei sorelle, anticipazioni puntata 2 giugno: “Rinunce”

Sei Sorelle, news: Cristobal scopre che Rodolfo ha un’amante!

Le anticipazioni segnalano infatti che la storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui Cristobal vedrà il fratello Rodolfo in compagnia di una donna. Dati gli atteggiamenti intimi tra i due, il dottore capirà subito che Victoria Villacieros (Marta Tornè) è l’amante del fratello.

Preso dalla rabbia, dato che sarà segretamente innamorato di Blanca, Cristobal penserà bene di affrontare il fratello, che minimizzerà però l’accaduto asserendo che, in fondo, ogni uomo ha bisogno di una piacevole distrazione prima di contrarre matrimonio.

Nei giorni successivi, Cristobal non saprà quindi come comportarsi di fronte a tale scoperta, ma il tutto finirà per ingarbugliarsi nel corso di una festa organizzata dalle Silva, nella quale presenzierà anche Victoria (la quale scoprirà proprio li che Rodolfo è già fidanzato).

Comunque sia, l’ospite farà subito breccia nelle simpatie di Blanca: quest’ultima penserà che Victoria sia la donna adatta per Cristobal, motivo per cui si intestardirà per organizzare un pranzo (a cui saranno presenti anche lei e il promesso sposo Rodolfo).

Sei Sorelle, trame: Blanca vuole “far scattare la scintilla” tra Cristobal e Victoria

Vista la situazione potenzialmente imbarazzante, Cristobal implorerà Rodolfo di fare il possibile affinché il pranzo che Blanca sta organizzando per loro e Victoria salti. Tuttavia, il banchiere sosterrà che la fidanzata finirebbe per sospettare qualcosa, qualora dovesse muovere un dito a sfavore dell’invito, e preferirà starsene a guardare (con l’intenzione di fare finta di nulla quando si troverà faccia a faccia con la sua futura moglie e l’amante).

Con il trascorrere delle giornate, qualcosa farà però cambiare idea a Rodolfo. Dopo aver intercettato una telefonata tra Blanca e Cristobal, nella quale quest’ultimo starà mettendo in guardia la ragazza circa i dubbi della madre Dolores (Kiti Manver) sullo strano viaggio di Fernando, lo stesso Rodolfo si porrà a muso duro contro il fratello minore: oltre a mettergli le mani addosso, lo inviterà a non intromettersi mai più nei suoi affari e, soprattutto, a smetterla di avere un atteggiamento così confidenziale con la donna che diventerà sua moglie.

Sei Sorelle, spoiler: Rodolfo chiede a Blanca di tagliare i rapporti con Cristobal

A quel punto, Cristobal tenterà di avere l’appoggio della madre Dolores, che però si limiterà a dirgli di tacere quando la metterà al corrente del fatto che Rodolfo ha una tresca con Victoria.

La faccenda non si fermerà qui: il mattino successivo, Rodolfo avrà infatti modo di parlare con Blanca e le dirà che forse è il caso di smetterla di vedere in continuazione il fratello, visto che la gente potrebbe iniziare a “spettegolare” sul loro strano rapporto.

Approfittando di tale richiesta, il banchiere esigerà inoltre che Blanca annulli il pranzo con Victoria. Spiazzata, la Silvia prima tenterà di opporsi e poi asseconderà il fidanzato. Ma fino a quando?