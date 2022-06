Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, non sarà facile per Rodolfo Loygorri (Fernando Andina) portare avanti la “doppia” relazione con la promessa sposa Blanca Silva (Mariona Tena) e l’amante Victoria Villacieros (Marta Torné). Il banchiere farà infatti di tutto per non farsi scoprire, finché non arriverà ad una particolare consapevolezza…

Leggi anche: Sei sorelle, anticipazioni 8 giugno 2022: “Operaia di giorno, dama di notte”

Sei Sorelle, news: Cristobal scopre che Rodolfo e Victoria sono amanti

La storyline partirà nel momento in cui Cristobal (Alex Gadea) scoprirà che il fratello Rodolfo ha avviato una relazione con Victoria, nonostante l’imminente matrimonio con Blanca. Fin dal primo minuto, il dottore cercherà di convincere il parente a smetterla di tradire la fidanzata, soprattutto quando capirà che nemmeno la Villacieros era stata messa al corrente del compromesso matrimoniale dell’uomo.

Trame Sei sorelle: anticipazioni su RODOLFO e BLANCA

Da un lato Rodolfo riuscirà comunque ad “ingraziarsi” Victoria (specificando di essersi innamorato di lei quando ormai le sue nozze con Blanca erano già avviate), dall’altro il “traditore” avrà paura che prima o poi il fratello racconti tutta la verità a Blanca, motivo per cui chiederà a quest’ultima di smetterla di frequentarlo (adducendo come scusa il fatto che la gente sta iniziando a mormorare sul loro strano rapporto).

Sei Sorelle, trame: Rosalia rischia di morire a causa dell’influenza

Anche se resterà spiacevolmente sorpresa, Blanca deciderà di assecondare la richiesta del fidanzato e comunicherà a Cristobal che non intende più vederlo. La situazione troverà però dei nuovi innesti quando Rosalia (Vicky Peña), la governante delle Silva, comincerà ad avvertire degli strani malori, accompagnati da una febbre altissima che la porterà a svenire.

A quel punto, visto che le condizioni della donna saranno disperate, Blanca trasgredirà alla parola data a Rodolfo e, in accordo con le sue sorelle, chiamerà Cristobal affinché possa prendersi cura di Rosalia, ammalatasi di una pericolosa forma di influenza. I primi giorni, l’intervento del dottor Loygorri resterà “anonimo”, ma Rodolfo finirà per apprendere tutto quando la governante starà nuovamente male e si renderà indispensabile l’intervento del fratello per salvarle la vita.

Sei Sorelle, spoiler: Rodolfo vuole lasciare Blanca ma…

Ciò permetterà a Rodolfo di avviare un piano per cercare di interrompere la sua relazione con Blanca. Nel corso di un dialogo con Victoria, l’uomo ammetterà che cercava ormai da tempo un pretesto o uno scandalo per mandare a monte il suo matrimonio con la Silva. E così il banchiere penserà di utilizzare l’amicizia tra la fidanzata e Cristobal, sin troppo chiacchierata, per annullare le imminenti nozze.

Proprio per questo, il Loygorri annuncerà a Victoria che troncherà con la Silva quella sera stesso. Ma le cose andranno realmente così? In realtà no, dato che poche ore dopo Blanca comincerà a stare male perché Rosalia le avrà contagiato l’influenza. Insomma, la macchinazione di Rodolfo dovrà aspettare… almeno per ora!