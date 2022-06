Sei Sorelle anticipazioni: Salvador e Diana si prendono gioco di Ricardo!

Trame Sei sorelle: anticipazioni su Ricardo, Salvador e Diana

Anche se riuscirà a introdursi alla Tessuti Silva grazie all’ordinanza di un giudice, per il cattivissimo Ricardo Silva (Juan Ribò) non sarà per niente facile mandare a monte l’azienda gestita da Diana (Marta Larralda) e lo scaltro direttore Salvador Montaner (Alex Adrover). Nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle, i due studieranno infatti una controffensiva per sabotare un terribile piano dell’uomo…

Sei Sorelle, news: Ricardo ricatta Salvador

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Ricardo scoprirà che Salvador non é né laureato in legge e né ha mai svolto il ruolo di direttore prima di essere assunto dalle sue nipoti. A quel punto, il cattivo della telenovela penserà di ricattare Montaner, obbligandolo a mandare a monte l’azienda per non rivelare alle Silva i suoi oscuri segreti.

Dato che starà incominciando a provare qualcosa per Marta, e al tempo stesso verrà corteggiato dalla piccola Elisa (Carla Diaz), Salvador non se la sentirà di imbrogliare le ragazze e racconterà loro tutta la verità sul suo conto. Ciò però non basterà a frenare i diabolici tranelli dello spietato zio Ricardo, dato che quest’ultimo studierà presto un pericolosissimo piano per far andare in fallimento la Tessuti Silva…

Sei Sorelle, trame: il piano di Ricardo contro le nipoti!

Eh sì: consapevole del fatto che l’azienda non naviga in buone acque, avendo avuto modo di accedere ai conti della stessa, Ricardo penserà bene di donare in beneficenza all’esercito delle divise nuove di zecca con dei tessuti costosissimi. Anche se Salvador cercherà di farlo desistere dal suo intento, Silva andrà avanti fino in fondo con il suo proposito, incurante del fatto che le nipoti, qualora la fabbrica fallisse, rimarrebbero senza un reale sostentamento.

Agendo in tale modo, Ricardo penserà inoltre di facilitare il ritorno a casa del fratello Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), perché continuerà ad ignorare, come del resto tutti quanti, che è morto ormai da diverse settimane. Sarà allora che Diana chiederà allo zio per quale ragione ce l’ha così tanto con il padre, ma ovviamente la donna non riceverà alcuna risposta…

Sei Sorelle, spoiler: Salvador e Diana sabotano il piano di Ricardo!

Fortunatamente, la storyline troverà (almeno per ora) un lieto epilogo: grazie ad un suggerimento del dottor Cristobal Loygorri (Alex Gadea), Diana e Salvador intuiranno che i soldati non hanno bisogno di nuove divise ma di cloroformio, sostanza con cui possono prestare il primo soccorso ai militari feriti nel corso della guerra. Utilizzando le sue conoscenze, Montaner riuscirà dunque a mettersi in contatto con un alto funzionario di Stato, che accetterà l’accordo facendo sì che il contratto sulle divise, precedentemente firmato da Ricardo, venga annullato senza alcun tipo di conseguenza.

In questo modo, le Silva non perderanno soldi, dato che alla Tessuti Silva sarà già presente una grossa mole di cloroformio, indispensabile tra l’altro per la creazione delle stoffe. A Ricardo non resterà dunque altro da fare se non incassare la sconfitta, ma fino a quando se ne starà a guardare? E, soprattutto, capirà che Salvador sta facendo il doppio gioco, fingendo di stare al suo ricatto per poi riportare tutto alle parenti?