Trame Sei sorelle, anticipazioni su SALVADOR

Fino a quando Salvador Montaner (Álex Adrover) riuscirà a nascondere di non essere un abile uomo d’affari e soprattutto di non aver mai preso la laurea in legge? La risposta arriverà nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Sei Sorelle, dato che l’uomo si troverà costretto ad ammettere la verità grazie ai numerosi intrighi dello spietato zio Ricardo (Juan Ribò)…

Sei Sorelle, news: Enrique riesce ad entrare nella fabbrica tessile

Come le puntate già andate in onda hanno mostrato, Salvador è diventato il direttore della fabbrica Tessuti Silva. Dopo aver nascosto a tutti quanti, tranne al medico Cristobal Loygorri (Alex Gadea) che il loro padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) è morto, le Silva hanno infatti compreso che nessun uomo avrebbe fatto affari con loro, motivo per cui Diana (Marta Llaralde) ha dovuto accettare con “dispiacere” l’idea di dover lavorare a stretto contatto con Montaner.

Ovviamente, col trascorrere delle vicende, le sei sorelle cercheranno anche di fare in modo che lo zio Ricardo si avvicini alla loro azienda, ma ad un certo punto non potranno più farlo poiché l’u0mo otterrà il permesso di accedere alla stessa con un permesso del giudice; ciò si verificherà, nello specifico, perché l’uomo possiede una parte percentuale della Tessuti Silva. Ciò spingerà quindi Salvador ad essere sincero con le sue datrici di lavoro.

Sei Sorelle, trame: Salvador ricattato da Enrique

Eh sì: visto che sarà a conoscenza del fatto che non è laureato e ha diversi problemi economici, Ricardo ricatterà in continuazione Salvador per spingerlo ad aiutarlo a perseguire il suo obiettivo, che consisterà nel distruggere per sempre la fabbrica tessile.

Ad un certo punto, in accordo con le Silva, Montaner cercherà di far credere all’uomo che l’azienda è ormai ad un passo dal fallimento, ma il cattivone della soap continuerà a non fidarsi di lui e metterà a segno un altro “colpo gobbo”.

In pratica, Ricardo ordinerà a Salvador di mettere in moto la realizzazione di diversi tessuti per fare uniformi per l’esercito. Le stoffe saranno però carissime e, qualora entrassero effettivamente in produzione, causerebbero davvero la bancarotta alle sorelle (mandando di fatto in fumo tutti gli sforzi per risollevare la situazione).

Dopo esserci confrontato con l’amico Bernardo Angulo (Raúl Fernández de Pablo), Salvador comprenderà dunque di dover fare una scelta: stare dalla parte di Salvador oppure avvisare Diana e le sue sorelle del pericolo imminente!

Sei Sorelle, spoiler: Salvador confessa la verità e…

Vi anticipiamo che l’uomo si farà coraggio e farà presente a Diana, Adela (Celia Freijeiro) e Elisa (Carla Diaz) che ha sempre mentito e ammetterà sia di non essere un avvocato e sia di non aver mai svolto il ruolo di direttore di fabbrica. Tali parole faranno arrabbiare immediatamente Diana, che deciderà di licenziarlo anche quando l’uomo le avviserà di ciò che intende fare Ricardo per dilapidare il lavoro di tanti anni di Fernando!

Tuttavia, già da ora possiamo anticiparvi che alla fine Diana e Adela si confronteranno con Celia (Candela Serrat) e si affretteranno a riassumere Salvador per frenare i propositi di vendetta dello zio Ricardo. Ma lui accetterà?