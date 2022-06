Sei sorelle: chi è Candela Serrat, che interpreta Celia Silva

Notizie su Candela Serrat, Celia in Sei sorelle

Tra le protagoniste della nuova soap opera di Rai 1 Sei Sorelle, Celia Silva Torrealba è la più matura e studiosa delle sorelle Silva, animata da una grande forza interiore e molto amica delle operaie della fabbrica, con le quali è solita condividere del tempo insieme (in particolare con Petra, che diventa sua amica e confidente).

A prestare il volto a Celia è l’attrice spagnola Candela Serrat, nata a Barcellona nel 1986. Figlia della modella Candela Tiffon e del cantante Joan Manuel Serrat, la ragazza decide fin da bambina di intraprendere le orme materne, facendo prestissimo il suo esordio nel mondo della moda. Messa da parte temporaneamente la carriera in passerella, Candela si iscrive all’accademia di teatro Lamda di Londra e William Layton Laboratory di Madrid, dando inizio in questo modo alla sua formazione attoriale.

La carriera di Candela Serrat

Terminato il periodo formativo, la Serrat ottiene il suo primo ruolo in televisione nel 2012 grazie alla serie tv Riera nel ruolo di Alba Comas. Successivamente, nel 2015, fa il suo debutto nella televisione pubblica spagnola quando viene scritturata per interpretare Celia Silva Torrealba nella telenovela in onda su La 1 Seis Hermanas (titolo originale di Sei sorelle), dove la stiamo appunto vedendo tutti i pomeriggi.

A seguito di questa esperienza biennale, Candela fa la sua prima comparsa al cinema, nella pellicola Yerma, mentre l’anno seguente è impegnata nel lungometraggio per la televisione Cançó per a tu. Il 2019 è un anno ricco di eventi significativi per l’artista che, oltre a far parte del cast della fiction Estoy Vivo, convola a nozze con l’attore Daniel Muriel, conosciuto sul set di Sei sorelle (dove interpretava il personaggio di Velasco) e con il quale il 4 luglio 2020 ha avuto una figlia di nome Merìda.