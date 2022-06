Sei sorelle: chi è FERNANDO ANDINA (Rodolfo Loygorri)

Sei sorelle, news sull’attore che interpreta Rodolfo: Fernando Andina

La nuova soap opera iberica Sei Sorelle, sbarcata sulla rete ammiraglia della tv pubblica in sostituzione estiva de Il Paradiso delle Signore, vede tra i protagonisti l’ambiguo Rodolfo Loygorri, dispotico fidanzato di Blanca nonché fratello di Cristobal. A prestare il volto a don Rodolfo è l’affascinante attore spagnolo Fernando Andina, artista molto conosciuto nel suo paese grazie all’interpretazione di Lucas nella serie tv The Commissioner.

Nato a Madrid il 22 maggio 1976, Andina dimostra fin da bambino una spiccata vocazione per la recitazione, un sogno che lo porta a trasferirsi a soli vent’anni negli Stati Uniti d’America, dove frequenta alcuni corsi di arte drammatica. Ritornato in patria all’inizio del nuovo secolo, riesce a ritagliarsi una certa fama quando, scritturato dalla televisione pubblica spagnola, fa il suo esordio sul piccolo schermo. Nel 2000 debutta infatti nella fiction Al salir de clase con il ruolo di Mateo, mentre l’anno seguente è impegnato al cinema con la piccola El Palo.

Sei sorelle: carriera e vita privata di Fernando Andina

Andina, nel giro di pochi anni, diventa così uno dei volti più conosciuti dal pubblico generalista spagnolo, che lo vedrà comparire in produzioni locali come: Gavilanes, Fisica o quimica, Imperium, Los misterios de Laura, Gatos, Sequia e, nel 2015, Seis Hermanas, sbarcata poche settimane fa su Rai 1 con il nome di Sei Sorelle.

Non solo recitazione per Fernando che, oltre a lavorare in diverse produzioni, è anche proprietario e gestore del Greener Cafe, un ristorante sito nella capitale spagnola dove non è raro incontrarlo nei momenti di pausa dal set.

Grande tifoso del Real Madrid, Fernando Andina è inoltre spesso presente al Santiago Bernabeu per seguire le gesta dei Blancos, tra le sue più grandi passioni oltre a quella per il rock’n’roll e, in particolare, per la band britannica dei Rolling Stones. Quasi nulle invece le informazioni sentimentali riguardanti il quarantaseienne madrileno, molto attento a non fornire alcun indizio sui social riguardo la sua situazione affettiva.