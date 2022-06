Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la missione di ROSALIE

Rosalie Engel (Natalie Alison) è una donna abituata a lottare per ciò che vuole. Ma fino a dove è pronta a spingersi per il denaro? Sarà quello che si chiederà lei stesse nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando si troverà di fronte ad un dilemma morale non indifferente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie fa un accordo con Christoph

Intelligente e ambiziosa, Rosalie non è certo abituata ad accontentarsi. Non c’è dunque da stupirsi se in passato la donna è arrivata a compiere azioni a dir poco disdicevoli pur di ottenere denaro o posizioni privilegiate.

Da allora la Engel è decisamente maturata, diventando un personaggio generalmente positivo. Ciononostante, quando in gioco ci sono i suoi interessi, non esita a ricorrere a soluzioni… quanto meno fantasiose!

Sarà così che, quando si ritroverà a dover fronteggiare una spesa inaspettata, Rosalie non esiterà a fare un accordo discutibile con Christoph (Dieter Bach): quest’ultimo le concederà un prestito di 5.000 euro, se in cambio la donna riuscirà a mandare in porto un affare molto importante per l’albergatore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie deve sedurre Gómez

Ebbene, come avrete intuito il compito della Engel non richiederà unicamente competenze professionali. Il motivo per cui Saalfeld ha bisogno del suo aiuto è infatti legato ad un’altra dote della donna: la bellezza!

Christoph vuole infatti acquistare la catena di hotel di un imprenditore spagnolo di nome Rafael Gómez (Bijan Zamani), che si presenterà al Fürstenhof per valutare di persona l’affidabilità dell’aspirante acquirente. E sarà subito chiaro che il nuovo arrivato ha un debole per Rosalie…

Il risultato? Benché inizialmente disgustata dalle avances del suo spasimante spagnolo, la Engel cambierà improvvisamente atteggiamento ed accetterà un invito galante di quest’ultimo. Appuntamento a cui si presenterà indossando un sensuale abito da sera!

Ebbene, come prevedibile Gómez resterà a bocca aperta di fronte alla bellezza della sua ospite e – quando lei gli chiederà come favore personale di vendere i suoi hotel a Christoph – lui si dimostrerà disponibile.

Ci sarà però una condizione: prima della firma del contratto di vendita, Rosalie dovrà trascorrere un weekend romantico con lui a Vienna! Accetterà?