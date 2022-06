Terra Amara: YILMAZ viene arrestato! Anticipazioni

Spoiler su YILMAZ di Terra amara

Appena scoprirà che la giovane Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) aspetta un figlio dal fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), che ha però presentato a tutti quanti come il fratello, Hünkar Yaman (Vahide Perçin) metterà in moto un piano che innescherà la trama principale di Terra Amara, la nuova soap turca che partirà su Canale 5 lunedì 4 luglio. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Terra Amara, trame: Züleyha e Yılmaz trovano rifugio nella fattoria di Hünkar e Demir

Già sapete che Züleyha e Yılmaz dovranno fuggire in fretta e furia da Istanbul quando l’uomo ucciderà durante uno scontro fisico il ricco e potente Nasih. Un litigio che avverrà in difesa della Altun, che verrà “venduta” dal fratello per ripagare un debito di gioco. Proprio mentre Nasih la starà per violentare, Yılmaz cercherà di proteggere la sua amata ed avverrà l’imprevisto assassinio.

Dato che il defunto era conosciuto anche da alcuni funzionari di governo, ai due innamorati non resterà altro che fuggire. Sarà così che verranno assunti nella fattoria di Hünkar e del figlio Demir (Murat Ünalmış), dove si spacceranno per fratello e sorella. La menzogna durerà però poco, visto che la signora Yaman scoprirà presto la verità e tesserà un abile intrigo quando capirà che la povera Züleyha aspetta un figlio da Yilmaz…

Terra Amara, spoiler: Hünkar consegna Yilmaz alla polizia

Dato che tramite le indagini del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) scoprirà che Yilmaz è ricercato per omicidio, Hünkar penserà bene di utilizzare la gravidanza di Züleyha per mettere a tacere le voci sempre più insistenti di una presunta sterilità del figlio Demir. Visto che Felis, l’ex moglie dell’erede, è ora in dolce attesa, la proprietaria terriera vorrà che Demir non perda il prestigio e, proprio per questo, farà una telefonata anonima alla polizia facendo presente che Yilmaz si sta nascondendo nella sua tenuta.

Agendo in tale maniera, Hünkar creerà quindi i presupposti per l’arresto di Yilmaz, che rischierà la pena di morte o, nella “migliore” delle ipotesi, una detenzione di 30 anni. Entrambe le possibilità preoccuperanno tantissimo Züleyha, alla quale la signora Yaman darà “furbamente” tutto il suo appoggio, a patto che non riveli a nessuno che Yilmaz non è suo fratello.

Terra Amara, news: Hünkar vuole fare sposare Züleyha e Yilmaz

Ovviamente, già da quegli istanti sarà abbastanza chiaro che cosa ha in mente Hünkar, ossia far avvicinare Züleyha al figlio Demir per favorire il loro matrimonio e metterà a tacere il chiacchiericcio sulla sterilità, mai del tutto appurata, dell’uomo. Una vera e propria macchinazione che influenzerà gli sviluppi futuri della telenovela e che intratterrà i telespettatori per diversi mesi…