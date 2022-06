Terra Amara: ZÜLEYHA è incinta…

Terra Amara: anticipazioni su ZÜLEYHA

Una scoperta importante innescherà diverse situazioni nelle primissime puntate italiane di Terra Amara. Tutto ciò avrà a che fare con la protagonista femminile Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), in attesa di un figlio dal fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)…

Terra Amara, news: Züleyha e Yilmaz trovano lavoro dai Yaman

Züleyha e Yilmaz dovranno fuggire da Istanbul nel momento in cui l’uomo assassinerà il potente Nasih nel bel mezzo di uno scontro fisico. Un omicidio che avverrà in difesa della Altun, che il vecchio stava per violentare dopo averla “acquistata” dal fratello come pagamento di un debito di gioco.

A quel punto, dopo una fuga e diverse ore di treno, i due innamorati arriveranno a Çukurova, dove – fingendo di essere fratello e sorella – verranno assunti come operai nella fattoria di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e di suo figlio Demir (Murat Ünalmış). La menzogna durerà però decisamente poco, visto che Hünkar assisterà ad un loro momento di intimità e capirà che sono fidanzati (anche se per il momento terrà la scoperta per sé)…

Terra Amara, trame: il matrimonio precedente di Demir

Contemporaneamente a tutti questi fatti, emergerà tra l’altro un particolare doloroso della vita di Demir, ossia il suo precedente matrimonio con Felis. Tramite i racconti dei vari personaggi, emergerà che i due hanno divorziato poiché non sono mai riusciti ad avere figli. Ragione che ha fatto pensare a molti compaesani che la donna fosse sterile. L’ipotesi però verrà smentita quando Felis tornerà a Çukurova con il pancione, mettendo di fatto a tacere il chiacchiericcio sul suo conto!

Neanche a dirlo, Hünkar sarà abbastanza scossa dalla gravidanza della sua ex nuora e temerà che la notizia metta in cattiva luce il figlio Demir, che verrebbe considerato da tutti come un mezz’uomo proprio perché non è stato in grado di proseguire con la discendenza dei Yaman. Uno scenario che rallegrerà la cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu), la cattiva numero uno della soap, ma che costringerà Hünkar a prendere una decisione affrettata che avrà a che fare con Züleyha…

Terra Amara, spoiler: Züleyha è incinta!

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che, dopo aver assistito a diversi malori della sua sottoposta, che termineranno sempre con nausee o vomiti, Hünkar non farà fatica a capire che Züleyha è incinta e non esiterà a chiederglielo, ottenendo un sì come risposta. La signora Yaman sembrerà quindi interessarsi parecchio al futuro nascituro, soprattutto quando la ragazza le dirà che non ha ancora messo al corrente Yilmaz del suo stato interessante.

Partendo da questi presupposti, Hünkar darà dunque il via ad uno strano piano che avrà come obiettivo principale quello di far passare il bimbo di Züleyha come il figlio del “presunto” sterile Demir. Prima, la donna dovrà però liberarsi di Yilmaz… ma in che modo?