Trame Terra amara: anticipazioni su Yilmaz e Gaffur

Non sarà facile per il giovane Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) rifarsi una vita a Çukurova. Nelle prime puntate italiane di Terra Amara, la nuova soap turca che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 4 luglio 2022, l’uomo dovrà infatti fuggire obbligatoriamente da Istanbul. Anche se avrà al suo fianco la fidanzata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Yilmaz troverà presto un avversario nel vecchio conoscente e capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat)…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz e Züleyha fuggono da Istanbul

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Yilmaz dovrà scappare da Istanbul quando al culmine di uno scontro fisico ucciderà il vecchio Tahsin. L’omicidio avverrà proprio per difendere Züleyha, che l’uomo stava per violentare al fine di costringerla poi a sposarlo (poiché ormai disonorata).

A quel punto, data la fama dell’assassinato, Yilmaz non potrà più restare in città e si dirigerà verso Çukurova, al fianco di Züleyha che deciderà di seguirlo. I due ragazzi troveranno quindi rifugio nella fattoria di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e di suo figlio Demir (Murat Ünalmış), dove dovranno però fingere di essere fratello e sorella per garantirsi di essere ospitati.

Terra Amara, trame: Gaffur è ostile a Yilmaz

Si tratta di un’ospitalità che Yilmaz otterrà senza fare troppa fatica perché incontrerà Gaffur, un suo vecchio compagno dell’esercito. Tuttavia, nonostante l’iniziale buona accoglienza, il capomastro della tenuta comincerà a mostrarsi ostile quando Yilmaz vorrà chiedere ai Yaman di accoglierlo tra i lavoratori, ciò perché Gaffur temerà che il conoscente gli possa fare le scarpe una volta che i signori constateranno che è più in grado di lui di svolgere alcune mansioni.

Non a caso, nel momento in cui Yilmaz e Züleyha verranno effettivamente assunti, Gaffur metterà la moglie Saniye (Selin Yeninci) e l’altra donna delle pulizie Fadik (Polen Emre) contro gli ultimi arrivati. Un atteggiamento che non passerà inosservato a Yilmaz, in primis quando il signor Demir lo sceglierà come suo autista personale!

Terra Amara, spoiler: Yilmaz si ribella a Gaffur

Eh sì: quando Gaffur gli chiederà apertamente di andarsene via da Çukurova, Yilmaz tirerà fuori gli artigli e farà sapere al capomastro di essere al corrente del fatto che imbroglia gli altri dipendenti dei Demir, tutti residenti in un villaggio, facendo credere loro che i signori pretendono il pagamento della corrente – in realtà gratis – per intascare personalmente tutti i soldi. Grazie a un particolare scoperto per via di Züleyha, che sentirà un dialogo tra il capomastro e Hünkar, Yilmaz sottolineerà inoltre di aver appreso che si è appropriato di diversi sacchi di farina destinati ai dipendenti (consegnandone uno ogni due famiglie invece che a ciascuna).

Insomma, Yilmaz saprà come tenere in pugno Gaffur, che dal canto suo lo prenderà però ancora di più di mira. Tra i due uomini comincerà così una vera e propria guerra…