Un altro domani: chi è Amparo Piñero, che interpreta Carmen Villanueva

Un altro domani: notizie sull’interprete di Carmen (Amparo Piñero)

Buon esordio su Canale 5 per Un altro domani, la nuova soap opera che sostituirà durante la stagione estiva Uomini e Donne nella fascia pomeridiana. Protagonista della nuova telenovela iberica ambientata per metà negli anni Cinquanta (e andata in onda fino allo scorso febbraio sulla rete ammiraglia della televisione pubblica spagnola) è la giovane Carmen Villanueva, donna intrepida e tenace che, spinta dalla volontà di ricongiungersi con il padre, decide di trasferirsi in pianta stabile in Guinea Equatoriale, all’epoca colonia spagnola.

A prestare il volto a questo interessante personaggio è la giovane attrice Amparo Piñero, conosciuta da noi per aver recitato al fianco di Ludovico Tersigni nella serie di produzione italiana Summertime.

Amparo Pinero protagonista di Un altro domani (Dos Vidas)

Una carriera fulminea quella della Piñero, che a parte la fortunata esperienza nella fiction distribuita da Netflix, ha fatto il suo esordio su RTVE grazie alla telenovela Un altro Domani, in onda in patria con il nome di Dos Vidas.

Non solo cinema e televisione per Amparo Piñero, attiva in molteplici campi artistici quali la musica, il ballo e il teatro, come dimostrano le numerose foto che l’attrice posta periodicamente sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 45.000 persone. Tanti gli scatti condivisi sul web che la ritraggono in giro per il mondo o su un set cinematografico, habitat naturale di una delle attrici più promettenti del panorama spagnolo.