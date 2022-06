Un altro domani: Agustina morirà, ecco come e perché. C’è un mistero?

Trame Un altro domani: anticipazioni sull’uscita di scena di Agustina

La morte improvvisa della tata Agustina (Mar Vidal) monopolizzerà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani ambientate nella Guinea degli anni ’50. La giovane Carmen Villanueva (Amparo Piñero) sarà infatti devastata a causa del lutto, soprattutto quando verrà messa al corrente di uno scottante particolare…

Un Altro Domani, trame: Agustina comincia a stare male

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Agustina inizierà a stare male proprio quando Carmen starà per avviare con lo “schiavo” Kiros (Ivan Mendez) la produzione di alcuni mobili in legno, da affiancare a quella della fabbrica gestita dal padre Francisco (Sebastian Haro).

A quel punto, anche se il medico sottolineerà che la tata ha contratto soltanto un’infiammazione alle vie respiratorie che si risolverà con i dovuti medicinali, la Villanueva deciderà di stare al fianco di Agustina giorno e notte e accetterà che la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) prenda momentaneamente il suo posto nella nuova attività.

Da un lato Patricia approfitterà della situazione per fare sua un’idea pensata da Carmen e tesa a risparmiare sui costi della fabbrica, facendo così una bella figura agli occhi di Francisco; dall’altro lato la stessa Carmen continuerà invece a temere per la salute di Agustina, che farà fatica a riprendersi, almeno finché non sembrerà guarita “miracolosamente” al termine di una notte passata tra febbre e dolori.

Un Altro Domani, spoiler: Agustina muore tra le braccia di Carmen!

Eh sì: fortunatamente, i medicinali prescritti dal dottore cominceranno a fare effetto, tant’è che Carmen ascolterà Agustina e deciderà di ritornare in fabbrica per continuare a svolgere le sue mansioni. Tuttavia, prima di riprendere servizio, la Villanueva raccomanderà a due domestiche – tra cui la timida Sibebi (Betizia Bismark) – di somministrare le medicine ad Agustina agli orari prestabiliti, in modo tale che non possa più avere alcun tipo di ricaduta.

Insomma, tutto sembrerà procedere per il verso giusto, dato che Agustina avrà persino voglia di andare a fare una passeggiata e ribadirà a Carmen che le starà per sempre accanto perché in fondo la considera come la figlia che non ha mai potuto avere. Peccato però che quell’uscita finirà in tragedia, visto che Agustina si sentirà improvvisamente male e, dopo aver perso i sensi, morirà tra le braccia della disperata Carmen!

Un Altro Domani, news: Carmen sta per partire in Spagna ma…

Nel giro di poche ore, tutta la comunità di Rio Muni verrà quindi messa al corrente del decesso di Agustina. I primi a presentare ai Villanueva le loro personali condoglianze saranno Linda (Esperanza Guardado), Victor (Jon Lopez) e Ines (Barbara Oteiza), ma tra i più rammaricati ci saranno anche la domestica Enoa (Edith Martínez Val) e ovviamente Kiros.

Il medico non saprà dare a Carmen una spiegazione riguardo la morte di Agustina, perché in fin dei conti stava migliorando; la ragazza, comunque, deciderà di prendere di petto la situazione e vorrà accompagnare la tata nel suo ultimo viaggio verso la Spagna, dove verrà sepolta nel suo paese natale al fianco del defunto marito.

Già da ora possiamo però anticiparvi che la trasferta non avrà luogo. Tramite il medico, che eseguirà delle analisi più approfondite, Carmen scoprirà infatti che Agustina non è morta per cause naturali. E così la storyline si tingerà di giallo…