Un Altro Domani: MARIO accetterà di affittare il “mobilificio” a JULIA

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Un Altro Domani, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) dovrà affrontare diversi ostacoli per riaprire il mobilificio adiacente alla casa ereditata dal padre naturale Carlos Cruz, portato avanti per tanti anni dalla nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero). Alla fine, tutto sembrerà però procedere per il verso giusto…

Un Altro Domani, news: Julia scopre che il mobilificio non è suo!

Come prima cosa, è bene specificare che Julia sceglierà di immergersi nella nuova fatica imprenditoriale soprattutto quando il marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) le chiederà il divorzio per interrompere il loro matrimonio lampo. Dopo aver ottenuto un prestito dalla madre Diana (Cristina de Inza), la Infante rimetterà a posto tutti i macchinari utili per portare avanti il mobilificio e, dopo alcuni colloqui, deciderà di assumere Elena Prieto (Aida de la Cruz), la figlia Maria Naranjo (Kenai White) e i giovani Cloe (Gloria Ortega) e Ribero (Mario Garcia).

Tuttavia, i “sogni da imprenditrice” di Julia dovranno bloccarsi, almeno per ora, quando ormai mancheranno pochissime ore all’apertura dell’attività. La ragazza scoprirà infatti che il locale vicino alla casa dove ha messo su l’edificio non apparteneva né alla nonna Carmen, né al padre Carlos, motivo per cui non avrà i permessi per poterlo aprire!

Un Altro Domani, trame: Julia non può aprire il negozio!

Scossa dalla notizia che il proprietario dello stabile è un altro, Julia cercherà di avvalersi dell’aiuto di Tirso Noguera (Oliver Ruano) per cercare di capire chi sia la persona misteriosa, ma le sue particolare indagini non porteranno a nulla. A risolvere l’enigma penserà quindi Diana che, grazie alle sue conoscenze, scoprirà che il locale in cui sorge il mobilificio appartiene all’arcigno Mario Sasi (Chema Adeva).

Un Altro Domani: Julia affronta Mario

Su tutte le furie, Julia affronterà Mario che, per tutta risposta, le farà sapere che non intende affittarle il negozio – contrariamente a quanto faceva gratis con Carmen – perché gli sta antipatica e non vuole mettersi in affari con una persona di città che crede di poter fare e disfare a suo piacimento in un paesello!

Un Altro Domani, spoiler: Mario accetta di affittare il locale, ma ad una condizione

Anche se tutte le persone ingaggiate da Julia si ribelleranno per la sua decisione, compresa Elena, Mario continuerà ad andare dritto per la sua strada e pretenderà che Julia smonti il magazzino entro poche ore. Fortunatamente, a dispetto del carattere irruente mostrato, Sasi cambierà idea quando lo affronteranno Diana e Tirso e così l’uomo affitterà il locale alla Infante, a patto che accetti di fare colazione con lui almeno una volta a settimana.

Una condizione decisamente particolare che darà maggiormente mistero al personaggio di Mario, il quale stava sullo stesso transatlantico di Carmen quando è dovuta fuggire in fretta e furia dalla Guinea dopo aver ucciso Victor Velez de Guevara (Jon Lopez). Insomma, il passato del Sasi Senior sarà tutto da scoprire: che cosa nasconderà?