Un Altro Domani: Carmen e la morte di Agustina, l’agghiacciante sospetto su…

Trame Un altro domani: anticipazioni sui sospetti di Carmen Villanueva

L’improvvisa morte della tata Agustina (Mar Vidal) aprirà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Oltre allo sconforto per la grave perdita, Carmen Villanueva (Amparo Piñero) si troverà anche a dover valutare l’ipotesi che la donna sia stata volutamente assassinata dalla dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta). Un sospetto che prenderà forma in seguito alla testimonianza della domestica Sibebi (Betizia Bismark)…

Un Altro Domani, news: la morte di Agustina

La storyline comincerà quando Agustina comincerà a stare male per via di un’infezione alle vie respiratorie, curabile a detta del medico con dei medicinali da assumere a dai precisi orari. A prendersi cura della donna sarà principalmente Carmen, che proprio per questo metterà momentaneamente da parte il suo lavoro nella fabbrica di papà Francisco (Sebastian Haro).

Dopo pochi giorni, Agustina darà dei segni di miglioramento, tant’è che la Villanueva deciderà di ritornare al suo impiego e darà ordine alle domestiche di somministrare all’anziana donna le sue medicine (una dopo i pasti e un’altra, molto più forte, da farle bere solo in caso di estrema necessità).

Nonostante tutte le accortezze del caso, tuttavia, Agustina morirà poche ore dopo tra le braccia della disperata Carmen e nemmeno il medico saprà dare una spiegazione alla sciagura!

Un Altro Domani, trame: Agustina non è morta per cause naturali!

La svolta nella trama arriverà quando Carmen starà organizzando il trasferimento in Spagna del feretro di Agustina. Poco prima di imbarcarsi, la Villanueva riceverà infatti la visita del dottore, che le comunicherà che la tata non è morta per cause naturali ma perché qualcuno ha invertito la medicina più potente (da somministrarle solo in caso di rischi) con quella più blanda che avrebbe dovuto prendere in diverse ore del giorno.

Con le dovute verifiche, il medico scoprirà quindi che qualcuno ha volutamente invertito il contenuto dei due flaconi, in modo tale da procurare la morte alla povera Agustina. Una notizia agghiacciante che lascerà Carmen sotto shock, motivo per cui la ragazza sospenderà la partenza per il territorio spagnolo e vorrà fare il possibile per capire chi possa aver fatto del male alla sua adorata balia.

Un Altro Domani, spoiler: Sibebi fa una confessione a Carmen

In cerca di risposte, Carmen interrogherà dapprima tutte le domestiche per capire se qualcuna sia coinvolta nel fatale errore. Capeggiate da Enoa (Edith Martínez Val), le dipendenti negheranno però ogni coinvolgimento nella scomoda questione, sottolineando che provavano tanta stima per Agustina e che non avrebbero certamente messo a repentaglio la sua vita.

Qualche ora dopo, tali parole verranno in realtà messe in discussione da Sibebi che, con le lacrime agli occhi, confesserà a Carmen che la sera precedente alla morte di Agustina era stata proprio Patricia a volersi occupare della somministrazione dei medicinali, ordinandole di fatto di andare via e di non badare alle esigenze dell’ammalata.

Uno scenario che instillerà in Carmen il sospetto che sia stata proprio la perfida donna a causare la morte di Agustina, anche perché si sarà ben guardata dal dire a lei o a Francisco di essere stata l’ultima persona ad averla “curata”…