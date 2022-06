Un altro domani: chi è Cristina de Inza, che interpreta Diana Lou Acosta

Un altro domani: notizie sull’interprete di Diana Lou Acosta (Cristina de Inza)

Tra i personaggi più importanti del cast di Un altro domani (Dos vidas) c’è senza dubbio Diana Lou Acosta, madre di Julia nonché influente imprenditrice che, a causa della sua personalità forte e spigolosa, è spesso protagonista di accesi dibattiti con la figlia (quest’ultima turbata da alcuni cambiamenti che hanno stravolto tutt’un tratto la sua esistenza).

Leggi anche: Un altro domani: Francisco vuole lasciare Rio Muni | Anticipazioni

A prestare il volto a Diana è l’attrice Cristina de Inza, nata a Saragozza nel 1965. Artista poliedrica e tra le più apprezzate di Spagna, deve la sua formazione alla scuola di arte drammatica del suo paese natale, dove nel 1987 a ventidue anni consegue il diploma in recitazione.

Vita e carriera di Cristina de Inza (Diana in Un altro domani)

Nonostante un inizio professionale non facilissimo, Cristina decide di non arrendersi e di continuare a lottare per il proprio sogno, accettando anche dei ruoli minori pur di arricchire il proprio bagaglio d’esperienza. Mai scelta si rivelerà più azzeccata per l’attrice, che con l’avvento degli anni 2000 e della maturità artistica e personale comincia pian piano a farsi strada nelle produzioni che contano.

Nel 2007 viene scelta infatti per prestare il volto a Victoria Montesinos nella serie tv El pasado es mañana, mentre l’anno seguente è Adela nella fiction El comisario. Da questo momento in poi la carriera della de Inza prenderà tutt’altra piega rispetto a quella degli esordi, raggiungendo anche una certa notorietà grazie al personaggio di Encarnacion nella soap opera Amar es para siempre e a quello di Natalia nella sitcom Padres.

Non mancheranno inoltre apparizioni in telenovele trasmesse anche in Italia, come Velvet, Senza Identità – quest’ultima al fianco dell’ex volto de Il Segreto Megan Montaner – e più recentemente Un altro domani, dove proprio in queste settimane la stiamo apprezzando grazie al personaggio di Diana, che farà compagnia al pubblico di Canale 5 ancora per molto tempo.