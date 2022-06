Un altro domani: chi è Laura Ledesma, che interpreta Julia Maria infante

Un altro domani: notizie sull’interprete di Julia (Laura Ledesma)

Continuano ad essere buoni gli ascolti di Un altro domani, la nuova telenovela di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45. Oltre a Carmen, protagonista della soap opera iberica (nella parte contemporanea) è Julia, donna intrepida ed energica la cui esistenza è stata sconvolta a causa di una lettera del padre biologico che l’ha spinta a trasferirsi in una lontana località di montagna.

Leggi anche: Un altro domani, anticipazioni 13 giugno 2022: Julia ha annullato le nozze e sua madre…

A impersonare Julia è l’attrice spagnola Laura Ledesma, nata a Madrid il 2 giugno di ventinove anni fa. Formatasi da ragazzina all’istituto Orson the Kid della capitale e presso il rinomato studio di Juan Carlos Corazza, Laura accompagna alla vocazione attoriale anche una spiccata propensione alle arti canore e coreutiche, specializzandosi in questo modo in tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. Col tempo riesce a guadagnarsi inoltre l’accesso alla prestigiosa accademia El Centro del Attore e Prima Squadra, cosa che le consente di perfezionarsi nel campo della recitazione drammatica.

Laura Ledesma protagonista di Un altro domani (Dos Vidas)

Il debutto assoluto avviene molto precocemente, a soli 17 anni, nella fiction Adolfo Suarez, dove però compare solamente in pochi episodi. Il vero battesimo del fuoco è datato 2016, quando viene ingaggiata come attrice e produttrice dalla nota casa La Corona Producciones. L’anno seguente arriva anche il primo ruolo televisivo nella miniserie Queens, prestando il volto al personaggio di Isabel de Valois. Nel 2018, la Ledesma è al cinema con il cortometraggio Querida Alicia nel ruolo di Madre Nazaria e con il film poliziesco Diana, dove è tra le principali protagoniste.

La svolta nella carriera di Laura arriva però nel 2021, anno che coincide con il debutto su La1 (in sostituzione di Una vita) della soap opera Un altro domani (Dos Vidas titolo originale), che vede nella Ledesma uno dei due volti principali.

Seguita da quasi diecimila persone su Instagram, Laura Ledesma è molto attiva sui social network, dove posta in particolare foto della sua quotidianità fatta di giornate al set e passeggiate in campagna. Poco o nulla si sa invece della sua vita personale, su cui l’attrice ha spesso dichiarato di voler mantenere il massimo riserbo onde evitare di confondere il lato privato e quello pubblico.