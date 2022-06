Un altro domani: chi è Oliver Ruano, che interpreta Tirso Noguera

Un altro domani: notizie sull’interprete di Tirso Noguera (Oliver Ruano)

Da qualche giorno è iniziata con successo l’avvincente soap opera spagnola Un altro domani, trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Tra i personaggi più amati dal pubblico è emerso fin dal principio Tirso Noguera, il timido proprietario dell’hotel cittadino nonché cognato di Olga e zio di Erik. A interpretare il simpatico Tirso è l’attore iberico Oliver Ruano, artista eclettico molto conosciuto nel suo Paese.

La passione per la recitazione non sboccia prestissimo nel cuore di Oliver, che, dopo aver conseguito la laurea in Business Administration e un master in Digital Marketing, intraprende una fruttuosa carriera da modello che l’ha portato a calcare le più importanti passerelle di Spagna. In seguito, Ruano decide di specializzarsi nel campo della recitazione, recitando in alcune opere amatoriali dove ha avuto la possibilità di “farsi le ossa” nel mondo dello spettacolo.

Vita e carriera di Oliver Ruano (Tirso in Un altro domani)

La (seppur breve) gavetta davanti alle telecamere ha permesso a Oliver di affinare le sua capacità attoriali che, unite a un fascino non comune, lo hanno reso uno dei volti più apprezzati dai telespettatori. Il battesimo del fuoco non tarda ad arrivare e nel 2021 viene scritturato dalla televisione pubblica spagnola per interpretare Tirso Noguera nella telenovela Dos Vidas, da poco in onda anche nel nostro Paese con il titolo di Un altro domani.

Il debutto internazionale ha fatto sì che in poco tempo il Ruano diventasse un vero e proprio sex symbol, uno status reso possibile anche grazie ai numerosi scatti che l’attore è solito postare sul suo seguitissimo profilo Instagram. Al suo fianco è inoltre sempre presente una bellissima donna, Micaela Torrecilla, compagna di vita con cui da tempo ha intrecciato una relazione amorosa.