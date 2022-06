Trame Un posto al sole: anticipazioni su Stefano Crovi

Ormai da qualche tempo, Stefano Crovi (Joseph Altamura) è arrivato a Un posto al sole anche se finora lo abbiamo visto non moltissimo. Riepilogando, il fratello di Riccardo (Mauro Racanati) è giunto in città cercando una riappacificazione con il consanguineo, ottenendo però il contrario: il dottore al solo vederlo è andato in escandescenze e c’è stato anche un inizio di scontro fisico.

Andrà meglio in futuro? Ma proprio per niente! Stefano sarà infatti protagonista nelle prossime settimane di alcune “pericolose” perdite di controllo, anche in campo sentimentale…

Un posto al sole spoiler: Stefano, scazzottata con Nunzio e passione con Virginia!

Cominciamo con quello che accadrà più a breve termine. A parte il presunto “desiderio di pace”, si è capito sin da subito che Stefano è Napoli anche per concordare con il fratello la vendita della proprietà di famiglia, ma ancora una volta Riccardo gli si porrà contro e non vorrà sentir parlare dell’argomento. Tra i due sarà un aspro dialogo che – come indicano le anticipazioni, “scatenerà in Stefano un eccesso di nervosismo che coinvolgerà qualcuno del tutto incolpevole al Vulcano“. Quel qualcuno è Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), a cui a dirla tutta i problemi già non mancano in questo periodo – e con il quale ci sarà una scazzottata!

Sembrerà quasi che Stefano cercasse qualcuno con cui sfogarsi dopo i dilanianti disaccordi con Riccardo, ma i disastri di “Crovi 2” non si fermeranno qui: l’uomo vedrà Virginia (Desiree Noferini) e l’atmosfera tra i due si riscalderà parecchio… anzi decisamente un po’ troppo! Dunque la dottoressa Rinaldi, nonostante brami per riavere suo marito, finirà per ricaderci col fratello di lui! Prima o poi si scoprirà?