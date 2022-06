Un posto al sole: Rossella e Riccardo, c’è ancora una chance? Anticipazioni

Trame Un posto al sole: anticipazioni su Rossella e Riccardo

È ormai da molti mesi che a Un posto al sole assistiamo a una contrastata storia d’amore tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo Crovi (Mauro Racanati), un medico che si è aggiunto allo staff ospedaliero capitanato da Ornella (Marina Giulia Cavalli). Si tratta di una storia che sembrava nata sotto ottimi auspici – viste soprattutto le passate pene d’amore della Graziani – ma che col tempo si è dimostrata molto difficile da affrontare, soprattutto per via dei trascorsi del dottore…

Riccardo, infatti, è ancora sposato con la dottoressa Virginia Rinaldi (Desiree Noferini), che a sua volta aveva avuto un “avvicinamento” con il fratello di lui, Stefano (Joseph Altamura). Un guazzabuglio emotivo non facile da gestire, perché Crovi è di certo molto preso da Rossella ma non si è mai capito del tutto quanto si sia staccato da Virginia (nonostante l’astio provato verso di lei), tanto che tra lui e la moglie c’è stato anche un temporaneo ritorno di fiamma nell’ultimo periodo.

Anticipazioni Upas: Rossella e Riccardo si ritroveranno?

In tutto questo, Riccardo ha dovuto anche avere a che fare nuovamente con l’odiato consanguineo, che in teoria vorrebbe fare pace con lui ma che in pratica appare interessato più che altro a una vendita delle proprietà di famiglia, cosa che evidentemente gli darebbe una mano in senso economico.

Questo è dunque il complicatissimo quadro in cui Rossella sta cercando di giostrarsi ormai da tempo, fino a quando la ragazza ha preferito rinunciare all’idea di un futuro insieme a Riccardo. Ma è veramente tutto perduto o c’è ancora una chance per i piccioncini della soap?

Presto gli episodi di Upas sembreranno andare verso un “alleggerimento” della storia, ma sarà davvero così? Pare proprio che Riccardo prenderà una decisione in merito alla vendita e chissà che questo non possa contribuire a calmare gli animi anche sul versante amoroso, visto che Rossella inizierà a pensare di concedere un’ulteriore possibilità a quello che – nonostante tutto – rimane l’uomo che ama. Un nuovo inizio, dunque? Forse sì ma… Virginia come la prenderà?