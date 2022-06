Un posto al sole: le decisioni di Riccardo e Virginia, anticipazioni

Trame Un posto al sole: anticipazioni su Riccardo e Virginia

Dopo tanti malumori, litigi e colpi di testa, tira aria di novità “rasserenanti” in una trama che ha parecchio tenuto banco in questa stagione di Un posto al sole. Come sapete, si è creato un insieme di situazioni difficili che ha finito per “sabotare” una delle storie d’amore di punta della soap: quella tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). È arrivato il momento che le cose si rimettano a posto?

Quel che è certo è che Riccardo nelle puntate di questa settimana prenderà una decisione che riguarda la vendita delle proprietà familiari, argomento che tanti dissidi ha creato finora tra il dottore e suo fratello Stefano (Joseph Altamura). Le anticipazioni non lo dicono chiaramente, ma la sensazione è che Crovi decida di sbloccare la situazione, permettendo al consanguineo di iniziare finalmente una nuova vita. Staremo a vedere.

Spoiler Upas: anche Virginia prende una decisione importante…

Certo è che l’iniziativa in questione avrà il potere di sciogliere notevolmente la tensione tra Riccardo e Rossella, che – proprio come avevamo ipotizzato poco tempo fa – si concederanno un nuovo inizio della loro relazione. Le trame aggiungono però che “qualcuno assisterà con sofferenza alla loro ritrovata unione“…

Potrebbe trattarsi di Virginia (Desirée Noferini)? Anche in questo caso scopriremo tutto con la messa in onda ma sta di fatto che la dottoressa già da un po’ sembra aver cambiato (in meglio) opinione sulla sua rivale in amore.

E infatti gli spoiler sottolineano che anche la Rinaldi sta per prendere un’importante decisione, che verrà confidata proprio a Rossella. Avrà capito che è il momento di gettare la spugna o si tratta di qualcos’altro? Lo scopriremo tra pochi giorni…