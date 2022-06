Un posto al sole: nessuno sostituisce Raffaele Giordano

Come vi abbiamo segnalato in un altro post, quella che è appena iniziata è televisivamente un’estate piena di strane notizie, che spesso non si capisce da dove nascano e che comunque si diffondono alla velocità della luce. Una di queste “news” (virgolette d’obbligo) ha riguardato Un posto al sole e in particolare la supposta sostituzione di uno dei ruoli chiave della soap.

Sintetizzando al massimo, è diventata virale il presunto arrivo a Upas dell’attore Alex Belli, con un personaggio che – stando appunto alle “voci di corridoio” – sarebbe dovuto essere una sorta di nuovo portiere di Palazzo Palladini. Come stanno le cose in realtà?

Un posto al sole: Patrizio Rispo smentisce la fake news della sostituzione di Raffaele

Ripetiamo il concetto: nel momento in cui scriviamo, non c’è alcun fondamento riguardo a un’entrata di Belli nel cast. Ma, a parte questo, a smentire la notizia del rimpiazzo di Raffaele è stato proprio il suo interprete: via social, Patrizio Rispo ha infatti evidenziato la questione accompagnandola con degli emoticon assai divertiti.

Insomma, anche Rispo ha messo un punto alla faccenda, della quale a questo punto ci ripromettiamo di non parlare più. Piuttosto, occhio alle trame di cui Raffaele è protagonista e che prestissimo arriveranno a un punto di svolta: il simpatico portiere, infatti, non potrà più tenersi tutto dentro come ha fatto in queste ultime settimane…