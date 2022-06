Un posto al sole: Virginia, arrivederci o addio?

News sull’uscita di Virginia da Un posto al sole

Diversi telespettatori di sono rimasti un po’ spiazzati nell’assistere all’uscita di scena di Virginia Rinaldi, il personaggio con cui l’attrice Desirée Noferini ci ha tenuto compagnia nella stagione di Un posto al sole che ormai è agli sgoccioli (ad agosto, come sempre, si prevedono alcune settimane di pausa e poi l’inizio della nuova annata).

In realtà, le anticipazioni delle puntate contenevano un indizio importante che più volte abbiamo sottolineato nei nostri post, ovvero l’intenzione della Rinaldi di “comunicare qualcosa” a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Era già da qualche settimana che, a dirla tutta, tirava aria di fine storyline, con Stefano Crovi (Joseph Altamura) che si è allontanato da Napoli dopo aver risolto la questione della vendita della proprietà di famiglia e con la stessa Virginia che aveva in qualche modo rivalutato Rossella, accettando (sia pure con molto dolore) il ritorno di fiamma tra la Graziani e Riccardo (Mauro Racanati).

Virginia tornerà a Un posto al sole prima o poi?

Da qui, la volontà della dottoressa di chiedere il trasferimento da Napoli, cosa che è in effetti avvenuta!

In molti si chiedono: rivedremo mai Virginia a Upas? Al momento la storyline appare definitivamente chiusa e non abbiamo notizie certe in proposito, dunque la prossima stagione ci dirà esattamente come stanno le cose (anche perché, secondo noi, questo è uno di quei casi in cui non sarebbe affatto difficile far rientrare il personaggio…).

Quel che è certo per ora è che, durante l’estate, Desirée Noferini è impegnata sul set della seconda stagione della fiction Mediaset Fosca Innocenti, dov’è coprotagonista accanto a Vanessa Incontrada.

In attesa di saperne di più, concludiamo dando uno sguardo all’immediato futuro: andati via Virginia e Stefano, ora Rossella e Riccardo non hanno grandi ostacoli che possano sabotare il loro amore. A parte uno, forse: Crovi continuerà a stare tanto, ma tanto antipatico a Michele Saviani (Alberto Rossi); riusciranno i due, prima o poi, a stabilire una tregua?