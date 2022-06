Una vita: chi è Aleix Rengel Meca, che interpreta David Expósito

Una vita: notizie sull’interprete di DAVID (Aleix Rengel Meca)

Da qualche giorno è iniziata su Canale 5 la settima e ultima stagione di Una Vita, la fortunata soap opera spagnola che prossimamente saluterà definitivamente il pubblico italiano. Nelle nuove puntate, ambientate nel 1920, ha fatto il suo esordio David Expósito, protettore di Valeria Cardenas (Roser Tapias) nonché dipendente del perfido Aurelio Quesada (Carlos de Austria). In attesa di conoscere i segreti di questo personaggio scopriamo chi è Aleix Rengel Meca, l’attore che lo interpreta.

La carriera di Aleix Rengel Meca (David in Una vita)

Formatosi nelle migliori accademie di arte drammatica del paese iberico, l’esordio in televisione di Aleix Rengel Meca risale al 2005 nella serie tv El cor de la ciutat, dove presta il volto per cinque stagioni a David Peris. Nel 2007 è invece Miguel nella soap trasmessa su Telecinco Hospital Central, mentre l’anno seguente lavora per otto episodi nella fiction Guante blanco. Il debutto sul grande schermo arriva invece nel 2011, quando è scritturato per impersonare Dani nella pellicola spagnola Katmandú, un espejo en el cielo.

La fama raggiunta da Aleix grazie alle diverse esperienze maturate in patria lo portano ben presto a diventare un volto di riferimento per il pubblico generalista spagnolo, che accoglie sempre favorevolmente le sue interpretazioni.

Il successo acquisito gli permette inoltre di sbarcare i confini nazionali quando nel 2011 è inserito nel cast della soap Il segreto, dove riveste il ruolo di Gerardo. Adesso la sua seconda apparizione nel nostro Paese dove, per quasi 70 episodi, sarà David Expósito, protagonista al fianco di Valeria Cardenas di questa ultima imperdibile stagione di Una vita.