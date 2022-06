Una Vita: arriva il piccolo MONCHO (cresciuto), ma Ramon come reagirà? Anticipazioni

Trame Una vita: anticipazioni su Moncho

Anche se Lolita (Rebeca Alemany) ha deciso di farlo vivere a Cabrahigo in seguito alla morte del padre Antonito (Alvaro Quintana), i telespettatori di Una Vita avranno occasione di vedere il piccolo Moncho (Eros Herrero) in versione “cresciuta”. Il bambino arriverà infatti ad Acacias nel corso dell’episodio 1433 per far visita alla madre e la sua presenza rallegrerà quasi tutti gli abitanti del quartiere…

Una Vita, trame: Moncho arriva ad Acacias

In base a ciò che segnalano le anticipazioni, Lolita chiederà ai suoi parenti di fare arrivare Moncho in città per qualche giorno. Se Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro), così come Casilda (Marita Zafra) e Jacinto (Jona Garcia), non faranno altro che trascorrere le loro giornate con il piccolo Palacios, lo stesso non si potrà dire di nonno Ramon (Juanma Navas).

Ancora profondamente addolorato per la triste fine di Antonito, l’anziano faticherà ad avvicinarsi al nipotino e infatti farà di tutto per evitarlo, con grosso dispiacere di Lolita. Anche quando alla fine l’incontro avverrà, non sarà tutto “rose e fiori”…

Una Vita, spoiler: Ramon incontra Moncho!

Eh sì: una sera, Ramon rincaserà più presto del solito e troverà Moncho che starà ancora cenando. Appena se lo troverà di fronte, il bimbo chiederà immediatamente al Palacios Senior se è il suo nonno e gli regalerà un disegno che ha fatto per lui. Decisamente confuso, Ramon non saprà come rapportarsi alla dolcezza del nipotino e, visibilmente emozionato, finirà per chiamarlo Antonito.

Da un lato il bambino non darà peso all’errore e si limiterà a dirgli che quello era il nome di suo padre, dall’altro Ramon non avrà il coraggio di proseguire la conversazione e si ritirerà nella sua stanza, anche se in seguito confesserà a Fabiana di fare fatica a parlare con Moncho perché è molto simile ad Antonito.

Una Vita, news: la visita di Moncho avvicina Lolita e Fidel?

Comunque sia, la visita di Moncho finirà per causare un ulteriore avvicinamento tra Lolita e Fidel Soria (Alejandro Siguenza). Visto che non sarà ancora riuscito a superare del tutto le morti della moglie Maria José e del figlio Alejandro, avvenute nell’attentato anarchico di Acacias, l’alto funzionario della polizia approfitterà della presenza di Moncho per trascorrere del tempo con Lolita, con cui ritroverà una sorta di quotidianità familiare.

Tra Fidel e Lolita nascerà dunque un nuovo amore o il destino avrà in serbo per loro qualcos’altro? E, soprattutto, Ramon riuscirà a dare un abbraccio a Moncho prima che ritorni a Cabrahigo?