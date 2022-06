Trame Una vita: anticipazioni su FIDEL e sui suoi segreti

Nel corso dell’ultima stagione della telenovela Una Vita, i telespettatori avranno modo di conoscere l’affascinante Fidel Soria (Alejandro Siguenza), un uomo che nel corso dell’attentato anarchico avrà perso la moglie Maria José ed il figlioletto Alejandro. Proprio per tale ragione, l’ultimo arrivato interagirà parecchio con Lolita (Rebeca Alemany) e Ramon Palacios (Juanma Navas), anche se inizialmente tenterà di nascondere loro la sua vera professione…

Una Vita, trame: Fidel cerca di avvicinarsi a Ramon!

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Fidel farà la sua prima apparizione nel corso dell’inaugurazione della piazza di calle Acacias intitolata al defunto Antonito (Alvaro Quintana); l’uomo deciderà infatti di presenziare all’evento su invito della suocera Marina (Rosanna Espinós), la quale avrà stretto un rapporto d’amicizia con Lolita.

Fatto sta che Fidel resterà particolarmente colpito dal discorso addolorato di Ramon: quest’ultimo prenderà la parola per scagliarsi contro i politici e la polizia, colpevoli di non aver vigilato abbastanza per evitare che sul quartiere si versasse sangue a causa delle azioni degli anarchici capeggiati da Fausto Salazar (Aitor Campo). Da quel momento, Soria cercherà di avvicinarsi ad ogni costo al Palacios Senior, con cui sembrerà condividere le stesse idee “sovversive”…

Una Vita, spoiler: ecco chi è davvero Fidel Soria

Tuttavia, visto che passerà praticamente ogni giorno nel quartiere, Lolita noterà ad un certo punto che Fidel è costantemente accompagnato da due uomini, che le sembreranno delle vere e proprie guardie del corpo. La donna si farà così coraggio e gli rivolgerà delle domande sulle “strane presenze”, scoprendo così che il Soria è un alto funzionario della polizia!

Sotto shock per la notizia, Lolita temerà che Fidel stia ingannando il suocero per un personale tornaconto, anche se lui le prometterà che le cose non stanno così e aggiungerà di aver fatto carriera qualche anno dopo l’attentato.

Una Vita, news: Lolita rivela a Ramon che Fidel è un poliziotto

Lolita almeno inizialmente non svelerà a Ramon il segreto del suo nuovo amico, ma l’inganno non durerà a lungo: stanca dell’atteggiamento ambiguo del conoscente, alla fine la donna vuoterà il sacco e rivelerà apertamente al padre di Antonito che Fidel è un importante poliziotto! Come facilmente prevedibile, il Palacios Senior reagirà con sdegno e caccerà Soria dalla sua casa, invitandolo a non tornare mai più.

Ciò però non farà desistere Fidel dal suo scopo, dato che continuerà a gravitare attorno al quartiere di Acacias, anche se non sarà chiaro perché. Bisognerà dunque armarsi di un po’ di pazienza, dato che prima o poi le reali intenzioni dell’uomo emergeranno…