Spoiler su Aurelio e Rodrigo di Una vita

Fino a quando il perfido Aurelio Quesada (Carlos de Austria) lascerà che la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il detective Cuevas dispongano del chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) a loro piacimento? In realtà, il cattivo di Una vita non se ne starà a guardare per troppo tempo e deciderà di rapire il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias). Da quel momento, la situazione si farà davvero esplosiva…

Una Vita, trame: Genoveva offre una via d’uscita a Rodrigo

Tutto partirà quando Genoveva riuscirà a rintracciare Rodrigo in Germania grazie alle indagini di Cuevas. A quel punto, la Salmeron porterà il dottor Lluch ad Acacias e gli farà sapere che la sua amata Valeria ha cominciato una vera e propria relazione sentimentale con David Exposito (Aleix Rengel Meca), l’uomo che Aurelio ha messo come suo protettore quando è scappato in fretta e furia da Barcellona.

Dopo un incontro con Valeria, che avverrà quando riuscirà a sfuggire dalle grinfie di Cuevas, Rodrigo non accetterà di collaborare con la Salmeron, che gli prometterà di aiutarlo a riconquistare la Cardenas soltanto una volta che le avrà dato la formula del composto gassoso su cui stava lavorando prima di sparire. Il Lluch non si piegherà però a tale ricatto perché temerà che Genoveva e Valeria possano utilizzare il suddetto gas per fare del male a persone innocenti. E partendo da questi presupposti, la trama prenderà una spiacevole direzione…

Una Vita, spoiler: Aurelio rapisce Rodrigo!

Eh sì: visto che sarà stato informato dal maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) circa ogni mossa eseguita dalla consorte, ad un certo punto Aurelio andrà nel covo in cui Genoveva ha nascosto Rodrigo e sequestrerà quest’ultimo dopo aver ucciso Cuevas con una coltellata alla schiena.

In seguito, il Quesada condurrà Rodrigo in un laboratorio nuovo di zecca che avrà fatto costruire vicino ad Acacias e lo obbligherà a riformulare il gas, minacciando in caso contrario di fare del male a Valeria. Ovviamente il chimico si spaventerà di fronte alle parole di Aurelio ma, almeno per ora, sceglierà di non piegarsi al ricatto. In ogni caso, gli intrighi del cattivone numero uno della soap non si fermeranno qui…

Una Vita, news: Aurelio minaccia anche Genoveva

Scoperto che la moglie Genoveva sta per abortire, Aurelio deciderà di mettere becco anche su questa questione perché in fondo vorrà garantire una discendenza alla stirpe dei Quesada. Dopo averla narcotizzata con l’aiuto di Marcelo, Aurelio comunicherà alla consorte che farà di tutto per impedirle che si sbarazzi di suo figlio e le farà sapere di aver ucciso Cuevas e di avere ormai sotto il suo giogo il povero Rodrigo.

Insomma, la faccenda si farà sempre più spinosa e non mancherà di riservare ancora delle sorprese. Anche perché, con il trascorrere degli episodi, Rodrigo cercherà di ribellarsi ad Aurelio. E le conseguenze saranno davvero inaspettate…