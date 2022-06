Trame Una vita: anticipazioni su HORTENSIA

Nonostante il suo atteggiamento frivolo, anche Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde) nasconderà un segreto legato al suo passato. Un particolare che emergerà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, quando la sorella di Rosina (Sandra Marchena) cercherà di fare il possibile per trovare un ricco pretendente per la figlia Azucena (Judith Fernandez).

Una Vita, news: Hortensia vs Pascual

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui Pascual Sacristan (Octavi Pujades) proibirà al figlio Guillermo (Julio Pena) di frequentare Azucena, per la quale si sarà preso una vera e propria cotta. Ovviamente, Hortensia se la prenderà a morte con il proprietario del Nuovo Secolo XX per come avrà “rifiutato” l’idea che la figlia si “converta” nella sua futura nuora e avvierà una divertente guerra nei riguardi del suo nuovo vicino.

Dato che continuerà ad avere dei problemi economici, esattamente come Rosina e Liberto (Jorge Pobes), Hortensia inizierà quindi a muovere le sue fila per presentare ad Azucena un pretendente alla sua altezza e, soprattutto, in grado di darle la vita dispendiosa a cui ha dovuto rinunciare ormai da diverso tempo. La scelta ricadrà così sull’affascinante e ricchissimo Ángel López-Saldaña (Ismael Abadal)…

Una Vita, trame: Ángel corteggia Azucena

Anche se in fondo anche lei sarà attratta da Guillermo, Azucena deciderà di assecondare il desiderio della madre ed accetterà la corte di Ángel, che fin da subito darà sfoggio della sua galanteria e le farà presente di non aver mai conosciuto una donna educata e posata come lei. Tra le altre cose, López-Saldaña si impegnerà per passare al suo fianco dei pomeriggi allegri quanto spensierati.

Insomma, tutto sembrerà procedere per il verso giusto, con Azucena che farà di tutto per dimenticare Guillermo. E, proprio attraverso un dialogo su tale argomento, comincerà ad emergere un particolare legato al passato di Hortensia…

Una Vita, trame: che cosa nasconde Hortensia?

Eh sì: mentre starà chiacchierando, Rosina chiederà infatti ad Hortensia per quale ragione abbia dato il permesso ad Azucena di andare a teatro da sola con Ángel, visto ciò che è successo a lei in passato (e in una situazione analoga) quando era più giovane.

A che cosa staranno dunque facendo riferimento le Rubio? Che cosa è accaduto a Hortensia quando aveva l’età di Azucena? Ad oggi, vi possiamo anticipare che, alla fine, tale segreto emergerà e spiegherà molte cose dell’eccentrica sorella di Rosina…