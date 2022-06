Trame Una vita: spoiler su DAVID e VALERIA

Anche se il loro matrimonio sarà una vera e propria farsa, le new entry David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias) si avvicineranno pericolosamente nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nonostante l’ingombrante presenza di Aurelio Quesada (Carlos De Austria), i due saranno infatti attratti l’uno dall’altra e la situazione si farà incandescente…

Una Vita, news: ecco perché Valeria e David fingono di essere sposati

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che in realtà Valeria sarà sposata con il chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), che avrà fatto perdere le tracce di sé dopo essere stato attaccato nel suo laboratorio di Barcellona. Una volta rimasta senza il suo uomo, la Cardenas si sarà quindi fidata di Aurelio, ossia il “capo” del marito, ed avrà accettato di fingere di essere sposato con David, una sorta di “protettore”, in attesa di poter riabbracciare il vero marito.

Per tutti gli abitanti di Acacias, Valeria e David saranno dunque a tutti gli effetti marito e moglie, dato che porteranno avanti una vera e propria recita per non far sospettare nulla a nessuno. Col trascorrere degli episodi, la convivenza forzata si rivelerà però un vero e proprio azzardo…

Una Vita, spoiler: Valeria e David sul punto di baciarsi

Nonostante i discorsi intimidatori di Aurelio, David non potrà fare a meno di provare empatia con Valeria ogni volta che piangerà disperata per la lontananza del marito Rodrigo e cercherà in ogni modo di farla stare meglio, sia portandola a teatro e sia stupendola con un semplice mazzo di fiori. Nel giro di poco tempo, l’Exposito darà quindi l’impressione di essersi realmente invaghito della Cardenas e, in una determinata circostanza, sarà sul punto di baciarla.

L’avvicinamento “pericoloso” verrà però bloccato sul nascere da una visita improvvisa di Aurelio, il quale confonderà ancora di più Valeria consegnandole una lettera (ovviamente falsa) di Rodrigo. Visto che ignorerà che la stessa è stata scritta dal maggiordomo Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaria), la donna si sentirà in colpa per il suo “interesse” nei riguardi di David e lo inviterà a comportarsi come un semplice “protettore”.

Una Vita, trame: Aurelio spiega a Genoveva chi è Rodrigo

Intanto, dopo aver minacciato di fare in modo che le autorità scoprano che è stato lui ad uccidere la prima moglie Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), l’astuta Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si farà dire da Aurelio che cosa lo leghi a Valeria e Rodrigo. Dato che verrà messo con le spalle al muro, il Quesada confesserà dunque che il Lluch era un chimico al suo servizio, che ha distrutto un laboratorio nel momento in cui era riuscito a trovare la formula di un gas tossico capace di uccidere tantissime persone in pochissimi minuti.

Sarà così chiaro che Rodrigo si è dato alla fuga per non incorrere nell’ira di Aurelio, che vorrà appunto trovarlo per costringerlo a lavorare per lui e a riprodurre il gas. E, proprio per dare il via al suo malvagio piano, l’uomo avrà ingaggiato l’agente immobiliare Luis Mañas (Félix Herzog) per convincere i proprietari della attività commerciali ad Acacias a vendergliele per convertirle in veri e propri laboratori. Un proposito che Quesada vorrà portare avanti poiché pienamente convinto del fatto che il gas potrà garantirgli l’introito di tantissimo denaro, se messo illecitamente in commercio…