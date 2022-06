Trame Una vita: anticipazioni su Felipe Alvarez Hermoso e Dori Navarro

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita avranno modo di conoscere l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin). Quest’ultima si prenderà cura delle necessità di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), con cui inizialmente non mancheranno le tensioni. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, il rapporto tra i due migliorerà sempre di più, almeno finché Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non cercherà di metterci lo zampino…

Una Vita, trame: i dubbi di Ignacio su Leonor

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della soap, sapete già che i metodi alternativi di Dori per far guarire Felipe dalle sue perenni crisi d’ansia non convinceranno particolarmente Ignacio Quiroga (Marco Caceres), che ad un certo punto comincerà a domandarsi se la Navarro sia realmente un’infermiera e pretenderà di vedere il suo diploma.

Nonostante la visione del suddetto titolo di studio, i dubbi continueranno a restare, tant’è che il medico chiederà a Lolita (Rebeca Alemany) di cercare di indagare ulteriormente sul conto della donna. Intanto, Felipe si sentirà sempre più “protetto” dalle cure di Dori, la quale inizierà a ridurgli gli ansiolitici – sostituendoli con dei placebo – perché riterrà che i medicinali di Ignacio siano la vera causa dei continui malesseri dell’Alvarez Hermoso e della sua ritrosia a ritornare alla vita di tutti i giorni.

Una Vita, spoiler: Genoveva si avvicina a Dori

Nella prima fase di questa decisione, che prenderà in completa autonomia, Dori nasconderà persino a Felipe che ha deciso di dargli meno medicinali di quelli che Ignacio ha prescritto. Appena verrà messo al corrente del fatto, l’Alvarez Hermoso si arrabbierà, ma poi capirà che l’infermiera ha agito a fin di bene (perché in fondo si sentirà decisamente meglio) e continuerà a lasciarla fare.

Felipe riprenderà quindi la sua vita quotidiana di tutti i giorni, passando spesso interi pomeriggi in compagnia dei suoi amici storici, e in cuor suo saprà che tutto ciò lo deve a Dori. La situazione rischierà però di peggiorare nel momento in cui Dori verrà agganciata a calle Acacias da Genoveva, che – in quanto ex moglie dell’Alvarez Hermoso – cercherà di convincerla del fatto che è interessata allo stato di saluto di quello che, in passato, è stato suo marito!

Una Vita. news: Felipe e i dubbi su Dori

In tal senso, possiamo anticiparvi che Dori si manterrà cauta prima di dare a Genoveva informazioni sul conto di Felipe, specialmente perché avrà sentito dalle domestiche della soffitta che la Salmeron non è affatto una brava persona. Tuttavia, il dialogo tra le due donne verrà osservato a distanza da Felipe, che crederà così erroneamente che la Navarro sia una “spia” che sta agendo per conto dell’ex moglie.

Forte di questo sospetto, l’Alvarez Hermoso non ci penserà due volte prima di affrontare la Navarro, che fortunatamente riuscirà a convincerlo spiegandogli per quale ragione stesse parlando con Genoveva. Il rapporto tra i due diventerà quindi sempre più complice, con Felipe che prenderà le difese dell’infermiera quando Ignacio vorrà licenziarla per aver ridotto l’uso dei medicinali da somministrargli ogni mattina. A che cosa porterà dunque questa simpatia nascente?