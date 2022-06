Una Vita: DORI e FELIPE fanno l’amore ma…

Trame Una vita: anticipazioni su Dora e Felipe

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita sboccerà l’amore tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e la sua infermiera Dori Navarro (Leonor Martin). Tuttavia, la relazione farà fatica a decollare, vediamo insieme per quale motivo…

Una Vita news: Felipe e Dori si baciano ma…

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, già sapete che tutto partirà quando Felipe si farà avanti e bacerà Dori dopo averle confessato di essersi innamorato di lei. Inizialmente, la Navarro ricambierà l’avvicinamento con l’Alvarez Hermoso, ma in seguito ritornerà sui suoi passi e gli chiederà di continuare a rapportarsi con lei come se fosse semplicemente il suo capo, spegnendo ogni possibilità di una futura liaison.

Non a caso, Dori continuerà a dare del voi a Felipe e tornerà persino a dormire in soffitta insieme a tutte le altre domestiche, quando invece si era trasferita nell’appartamento dell’uomo per far fronte a sue eventuali crisi notturne.

Una Vita, spoiler: Felipe e Dori fanno l’amore…

Col trascorrere del tempo, qualcosa però cambierà: anche se manterrà un atteggiamento professionale nei suoi riguardi, Dori farà davvero fatica a reprimere l’attrazione che sente per Felipe e un giorno cadrà nuovamente tra le sue braccia fino a fare l’amore con lui.

Felipe sottolineerà a quel punto di aver nuovamente ritrovato fiducia nell’amore dopo le tragedie occorse con le morti di Celia (Ines Aldea), Marcia (Trisha Fernandez), Natalia (Astrid Janer) e dopo il suo grande errore che risponde al nome di Genoveva (Clara Garrido); dall’altro lato, Dori sarà entusiasta di aver fatto breccia nel cuore dell’ex avvocato ma tenderà a voler tenere la nascente relazione tutta per sé…

Una Vita, trame: perché Dori è così preoccupata

Non a caso, la Navarro farà di tutto per non farsi vedere in compagnia di Felipe ed eviterà persino di presentarsi ad un ballo organizzato da Servante (David V. Muro), con l’aiuto di Guillermo (Julio Pena) ed Azucena (Judith Fernandez),, nella piazza intitolata ad Antonito. Un atteggiamento del tutto differente rispetto a quello di Felipe, che già delle prime ore di “frequentazione” vorrà mettere al corrente tutti i vicini di Acacias della novità sentimentale.

Ma a cosa sarà dovuta tutta questa reticenza di Dori? L’infermiera avrà ancora qualche scheletro nell’armadio oppure sarà semplicemente riservata? La risposta arriverà certamente entro il gran finale della telenovela, che non mancherà di riservare delle sorprese per questa neo-coppia…