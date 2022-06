Una Vita: DORI e FELIPE si baciano ma… | Anticipazioni

Trame Una vita: spoiler su Felipe e Dori

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, una passione inaspettata aiuterà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ad uscire dal “tunnel di ansie” in cui versa da cinque anni. Tra non troppo tempo, l’ormai ex avvocato comincerà a sentirsi attratto dall’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin) e gli dirà apertamente di essersi innamorato di lei. Tuttavia, l’eventuale storia d’amore dovrà attendere un po’ di tempo prima di decollare definitivamente, scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: il triste passato di Dori

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando, dopo alcune settimane passate al suo servizio, Dori confesserà a Felipe di aver avuto un grande amore con il soldato Braulio, purtroppo terminato quando l’uomo ha deciso di togliersi la vita perché non è riuscito a sopportare tutta la morte e il dolore che ha visto in guerra.

Dato che nel frattempo avrà diminuito l’uso dei farmaci (proprio su consiglio della Navarro), l’Alvarez Hermoso riuscirà ad essere di supporto alla donna durante la particolare confidenza e, per via dei suoi amori tragici con Celia (Ines Aldea), Marcia (Trisha Fernandez) e Natalia (Astrid Janer), proverà una sorta di empatia con lei che non riuscirà in alcun modo a giustificare… finché non capirà che ciò che prova per la bella infermiera altro non è che amore!

Una Vita, spoiler: Dori e Felipe si baciano

Eh sì: al culmine di un giornata intensa di lavoro, Felipe deciderà infatti di seguire Dori in soffitta e le dirà chiaramente di essersi innamorato di lei; tali parole rallegreranno la Navarro, visto che gli risponderà dicendogli che anche lei prova lo stesso per lui. Tra l’Alvarez Hermoso e l’infermiera scatterà quindi un bacio, che per poco non rischierà di essere scoperto dal maggiordomo Marcelo Gatzanaga (Patxi Santamaria).

Fortunatamente, Dori si renderà conto del fatto che Marcelo sta per mettere piede nella stanza e frenerà sul nascere l’avvicinamento. E proprio da allora comincerà a comportarsi in un modo strano…

Una Vita, trame: Dori mette le distanze con Felipe…

Possiamo anticiparvi che, il mattino successivo, Dori si mostrerà pentita di aver baciato Felipe e gli chiederà di continuare a darle del voi, sottolineando che tra di loro non ci può essere altro che un rapporto tra un paziente ed un’infermiera. Un discorso che spiazzerà l’Alvarez Hermoso, come facilmente prevedibile.

Dopo ciò, Dori deciderà di lasciare la stanza degli ospiti della casa di Felipe e tornerà a stare con le altre domestiche in soffitta. Ma a cosa sarà dovuto questo cambiamento improvviso?