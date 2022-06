Trame Una vita: spoiler su Genoveva Salmeron

Nei gialli si sa, il colpevole è quasi sempre il maggiordomo. In questo non farà eccezione la telenovela Una Vita dato che, nelle prossime puntate italiane, Marcelo Gaztañaga (Patxi) comincerà ad avvelenare Genoveva Salmeron (Clara Garrido) su ordine di Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Non è però affatto detto che l’uomo riesca ad uccidere la dark lady…

Una Vita, trame: comincia la guerra tra Genoveva e Aurelio

Tutto partirà quando Aurelio riceverà la visita di un cappellano di un carcere, che gli dirà che una detenuta in punto di morte gli ha confessato di avere ucciso la sorella Natalia (Astrid Janer) in cambio di tantissimo denaro. A quel punto, il Quesada non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che è stata Genoveva ad ordinare l’omicidio della parente, inscenando poi il suicidio.

In preda alla collera, Aurelio cercherà dunque di uccidere Genoveva, ma quest’ultima riuscirà a tenerlo sotto scacco mostrandogli gli scatti dell’omicidio di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) da lui compiuto. Visto che le fotografie finirebbero nelle mani degli inquirenti qualora alla Salmeron succedesse qualcosa, Aurelio desisterà dal suo intento omicida, ma in seguito congegnerà un vero e proprio “piano b”…

Una Vita, news: Aurelio chiede a Marcelo di avvelenare Genoveva!

Contando sul fatto che ha servito per tanti anni anche il padre Salustiano, mostrandogli fedeltà nonostante tutto, Aurelio chiederà a Marcelo di avvelenare pian piano Genoveva al fine di farla morire senza destare alcun tipo di sospetto. Ovviamente, il maggiordomo non opporrà alcun tipo di resistenza all’ordine del suo signore, tant’è che inizierà subito a somministrare delle piccole dosi di veleno all’ignara Salmeron, mescolandole in alcune tazze di tè o negli alimenti.

Una vera e propria macchinazione che Aurelio porterà avanti anche per evitare che Genoveva possa continuare a farsi coinvolgere nell’affare del gas tossico prodotto dal fuggitivo Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias). Dopo essere stato picchiato da David Exposito (Aleix Rengel Meca), che si avventerà contro di lui quando tenterà di violentare Valeria, il Quesada non vorrà infatti avere nessun tipo di intralcio dalla moglie, la quale gli avrà più volte chiesto di prendere le redini del progetto del gas creato dal Lluch.

Una Vita, spoiler: Genoveva comincia a stare male

Ma l’avvelenamento di Genoveva porterà agli effetti desiderati? Per adesso, possiamo anticiparvi che la donna inizierà ad avvertire degli strani malori. Le prime volte a soccorrerla sarà la cuoca Luzdivina Suarez (Noelia Marlò), che si preoccuperà parecchio per le condizioni di salute della Salmeron.

Ovviamente inconsapevole del fatto che Marcelo sarà la causa di quei malesseri, Luzdivina si confiderà proprio con il maggiordomo, che approfitterà della situazione per chiederle di non pensare al benessere della signora perché sarà lui stesso a prendersi cura di lei, come gli impone il suo ruolo. Insomma, partendo da questi presupposti, Genoveva sembrerà davvero spacciata, anche se la trama riserverà ancora tante sorprese…