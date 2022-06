Spoiler Una vita: anticipazioni su Genoveva Salmeron

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, tutto lascerà pensare che il maggiordomo Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaria) stia avvelenando Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ma le cose non staranno proprio così. Vediamo insieme per quale motivo…

Una Vita, news: Aurelio ordina a Marcelo di avvelenare Genoveva

Tutto partirà nel momento in cui Aurelio Quesada (Carlos de Austria) vorrà uccidere Genoveva perché avrà scoperto il suo coinvolgimento nell’omicidio della sorella Natalia (Astrid Janer). A quel punto, dato che la consorte lo ricatterà con le foto dell’assassinio di Anabel (Olga Haenke) da lui compiuto, il Quesada desisterà inizialmente dal suo intento, ma poi ritornerà nuovamente alla carica quando l’odiata Salmeron si metterà in mezzo nell’affare legato al chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias).

Per non dare troppo nell’occhio, Aurelio chiederà così al maggiordomo Marcelo di somministrare pian piano del veleno a Genoveva in modo che possa morire lentamente senza generare alcun tipo di sospetto. Un ordine che l’anziano sembrerà eseguire, visto che la Salmeron comincerà a stare male ed avvertire dei forti crampi alla pancia accompagnati da nausea e vomito.

Una Vita, trame: Marcelo non ha avvelenato Genoveva; ecco perché

Tuttavia, anche se ai telespettatori verrà mostrato Marcelo mettere delle strane erbe nei tè e nelle tisane che darà alla sua signora, la verità sarà un’altra: tramite un flashback, emergerà infatti che Gaztañaga, dopo alcune ore, è ritornato sui suoi passi, rifiutando di portare a termine l’ordine di Aurelio. Una decisione che prenderà sottolineando che, prima di farla passare a miglior vita, è necessario recuperare i negativi dell’omicidio di Anabel che Genoveva custodisce per ricattare Aurelio!

Un’idea che convincerà anche il Quesada, che tornerà a concentrarsi sulla vendetta ai danni di David Exposito (Aleix Rengel Meca), colpevole di averlo picchiato e sbattuto fuori casa mentre tentava di violentare Valeria. In ogni caso, il dialogo tra Aurelio e Marcelo si arricchirà di un altro particolare…

Una Vita, spoiler: Genoveva è incinta?

Eh sì: nel bel mezzo del discorso, il maggiordomo rivelerà ad Aurelio che Genoveva sta avendo da diversi giorni delle strane nausee ed ipotizzerà che possa essere incinta. Una notizia, totalmente inaspettata, che non farà però desistere il Quesada dalla convinzione che la moglie debba sparire il prima possibile, anche se sarà chiaro che in fondao il pensiero di diventare padre ed avere una discendenza gli farà gola.

Insomma, la trama si farà sempre più complicata, ma Genoveva sarà davvero incinta? Quel che è certo è che la Salmeron saprà bene come guardarsi le spalle. Non a caso, nel dubbio, verserà in un vaso di fiori ogni bevanda che le offrirà Marcelo…