Una Vita: Genoveva ricatterà Valeria, ecco perché

Spoiler Una vita su Genoveva Salmeron e Valeria Cardenas

L’incontro improvviso col vero marito Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) causerà più di un problema alla povera Valeria Cardenas (Roser Tapias) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. La pianista dovrà infatti sottostare alle continue minacce di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che arriverà a ricattarla pur di raggiungere i suoi obiettivi…

Una Vita, news: Rodrigo e Valeria si rincontrano

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando Genoveva riuscirà a rintracciare il chimico Rodrigo in Germania grazie alla indagini del detective Cuevas. A quel punto, la Salmeron porterà il Lluch ad Acacias e farà in modo che assista ad un bacio tra Valeria e il “falso marito” David Exposito (Aleix Rengel Meca), scelto da Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per proteggere la sua legittima sposa.

Nonostante la scoperta del tradimento, Gonzalo non se la sentirà però di arrabbiarsi con Valeria e, dopo essere sfuggito alla sorveglianza di Cuevas, riuscirà a raggiungerla per un incontro chiarificatore con lei. Dopo aver ammesso di avere incendiato un laboratorio in cui ha scoperto un pericoloso gas tossico che Aurelio voleva che continuasse a produrre per arricchirsi, Lluch chiederà poi alla Cardenas la natura del suo rapporto con David, ma non troverà risposta…

Una Vita, spoiler: Genoveva ricatta Valeria!

Per quale motivo? La risposta è semplice: i due coniugi verranno bloccati dall’arrivo improvviso di Genoveva e Cuevas. Quest’ultimo riporterà Rodrigo nel nascondiglio segreto, mentre la Salmeron si intratterrà a parlare con Valeria e passerà ai ricatti: se Lluch non accetterà di ricreare il gas tossico per suo conto, non esiterà a fare del male in maniera definitiva a David.

Come facilmente prevedibile, tali parole spaventeranno Valeria, visto che sarà ormai innamorata dell’Exposito nonostante sia sposata con Rodrigo, capace però di abbandonarla e lasciarla alla mercé di Aurelio. La Cardenas non saprà dunque come reagire di fronte alle minacce di Genoveva e, almeno per ora, sceglierà di non rivelare a David che la dark lady è riuscita a riportare il marito nel quartiere.

Una Vita, trame: che cosa farà Valeria?

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Da un lato David non tarderà a capire che Valeria gli sta nascondendo qualcosa e vorrà vederci chiaro su tutta la questione, dall’altro Rodrigo rifiuterà categoricamente di mettersi a lavorare con Genoveva per ricreare la formula del gas tossico (ciò perché temerà che la donna e Aurelio, una volta ottenuto, possano fare del male a persone innocenti).

Contemporaneamente a ciò, tramite il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria), pure il Quesada apprenderà che il dottor Lluch si trova in città e predisporrà un appartamento al laboratorio nella speranza che i lavori possano cominciare quanto prima. Insomma, la situazione si farà sempre più controversa e pericolosa e i momenti di tensione non mancheranno affatto…