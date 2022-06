Una Vita: Ramon e Fidel fuori di testa. C’è di mezzo un delitto…

Spoiler su Ramon e Fidel di Una vita

Anche se è un alto funzionario governativo della Polizia, l’enigmatico Fidel Soria (Alejandro Siguenza) si macchierà di diverse azioni controverse nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Desideroso di vendicare le morti della moglie Maria José e del figlio Alejandro, venuti a mancare nello stesso attentato anarchico che è costato la vita a Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco), il vedovo non esiterà a far leva sui sentimenti di Ramon Palacios (Juanma Navas) per coinvolgerlo in un vero e proprio piano criminale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Ramon accetta di aiutare Fidel!

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando Fidel parlerà a Ramon di un modo con cui costringere gli anarchici ad ammettere le loro responsabilità nell’attentato che, cinque anni prima, ha sconvolto la vita dei residenti di Acacias. A quel punto, Soria sottolineerà che ha bisogno di tantissimo denaro per portare avanti il suo piano ed il Palacios accetterà di aiutarlo, visto che sarà ancora accecato dal dolore per le perdite della consorte e del figlio maggiore.

Senza pensare minimamente alle conseguenze e andando incontro alla furia della sospettosa Lolita (Rebeca Alemany), Ramon si metterà dunque d’accordo con Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) affinché venda per conto suo alcune sue proprietà. Dopo ciò, il Palacios Senior passerà tutti i ricavati a Fidel… ma per quale ragione?

Una Vita, spoiler: Fidel fa torturare Leonardo!

La risposta non tarderà ad arrivare: possiamo anticiparvi che Fidel affitterà un appartamento con il denaro che Ramon gli avrà passato: un luogo appartato dove, insieme ad alcuni aiutanti, si appresterà a torturare Leonardo (Héctor Otones), ossia il braccio destro di Fausto Salazar (Aitor Campo) ai tempi dell’attentato che ha costretto Soledad Lopez (Silvia Marty) a piazzare la bomba nel quartiere!!!

Per farlo parlare, Fidel non esiterà insomma ad usare la mano dura con Leonardo, che però non cadrà nel suo tranello e si farà picchiare fino ad esalare il suo ultimo respiro. Si tratterà di un vero e proprio delitto compiuto da un poliziotto e tutto ciò inizialmente destabilizzerà Ramon, anche se poi darà a Soria il suo benestare affinché si proceda ancora in tale maniera. Tuttavia, uno scomodo imprevisto metterà in crisi i due alleati…

Una Vita, trame: Fausto Salazar rischia di uscire di prigione!

Eh sì: successivamente all’assassinio, Fidel scoprirà con estrema sorpresa che Leonardo ha redatto una confessione in cui si è preso la totale colpa dell’attentato anarchico ad Acacias del 1915. Sono ovviamente parole false, che consentiranno però all’avvocato di Fausto Salazar di avanzare in tribunale la richiesta di uno sconto di pena per il suo assistito (che otterrebbe certamente visto che Leonardo è ormai morto e non può più testimoniare il contrario).

In cerca di altre soluzioni, in primis per impedire che Salazar venga scarcerato, Soria domanderà dunque a Ramon altri soldi per procurarsi un falso testimone che metta in dubbio la confessione di Leonardo. Insomma, la faccenda si farà sempre più seria e Ramon e Fidel sembreranno davvero arrivare ad un punto di non ritorno…