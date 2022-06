Una Vita: Ramon darà un ordine a Fidel che riguarda Lolita, ecco quale

Trame Una vita: anticipazioni su Ramon, Fidel e Lolita

Anche se proprio insieme a lui darà il via ad un piano per cercare di arginare nuove rappresaglie da parte degli anarchici, Ramon Palacios (Juanma Navas) non vorrà che Fidel Soria (Alejandro Siguenza) frequenti più del dovuto la nuora Lolita (Rebeca Alemany). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’anziano uomo darà al suo nuovo conoscente questo suo particolare “ordine”…

Una Vita, trame: Fidel e lo strano rapporto con Ramon

Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Fidel ha perso la moglie Maria José e il figlio Alejandro nel giorno dell’attentato anarchico che ha distrutto per sempre anche le vite di Lolita e Ramon, date le morti di Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco). Alto funzionario della Polizia, Soria stringerà un rapporto d’amicizia con i due vedovi, ma ad un certo punto tutto rischierà di compromettersi quando Lolita metterà al corrente Ramon della professione che l’ultimo arrivato svolge.

Dopo alcune settimane di distacco, il Palacios Senior tornerà però nuovamente ad interagire con Fidel, che gli proporrà di portare avanti un misterioso piano per assicurare agli anarchici-assassini le giuste pene. Per aderire al progetto, Ramon dovrà quindi procurarsi del denaro, motivo per il quale chiederà a Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) di vendere alcuni suoi terreni per conto suo…

Una Vita, news: Lolita sospetta di Ramon e chiede aiuto a Fidel

Per merito della sua arguzia ma anche di Fabiana (Inma Perez Quiros), che le parlerà della vendita dopo aver origliato un dialogo tra Ramon e Josè Miguel, Lolita temerà dunque che il suocero si stia per cacciare in un grosso guaio ed i suoi sospetti aumenteranno quando troverà in casa una borsa piena zeppa di denaro.

Visto il lavoro che fa, Lolita penserà quindi di chiedere aiuto a Fidel (anche perché non avrà idea del patto stabilito tra i due uomini). Ciò darà modo a Soria di cercare di mettere sull’avviso il Palacios, anche se il dialogo avrà un risvolto completamente inaspettato…

Una Vita, spoiler: Ramon chiede a Fidel di smetterla di vedere Lolita!

Eh sì: nel corso dello scambio di opinioni, Ramon comprenderà infatti che Fidel si sta avvicinando più del dovuto a Lolita e gli chiederà di smetterla di andare a trovarla in continuazione, sottolineando che la nuora ha già sofferto abbastanza e non ha certo bisogno di stare al fianco di un poliziotto che rischia la vita tutti i giorni e che potrebbe procurarle altro dolore.

Le parole in questione lasceranno stupefatto Fidel, che cercherà di difendersi asserendo che Lolita prima o poi si dovrà rifare una vita, visto che è ancora molto giovane. Ramon non vorrà però sentire ragioni e ribadirà all’uomo il suo pensiero. Verrà ascoltato oppure Fidel deciderà di incontrare lo stesso Lolita? Il primo scoglio da affrontare si presenterà quando Soria dovrà rinunciare a passare una serata con lei al cinematografo dove l’aveva personalmente invitata…