Una vita: chi è Inma Sancho, che interpreta Inma Tordera

Una vita: notizie sull’interprete di Inma Tordera (Inma Sancho)

Arrivata da poche puntate nelle trame dell’ultima stagione di Una vita, Inma Tordera è la nuova proprietaria del Nuovo Secolo, il ristorante appartenuto prima a Felicia Pasamar e in seguito alla famiglia Olmedo. La donna, insieme al nipote Guillermo, ha apportato diverse migliorie allo storico locale, trasformandolo in una riseria di successo frequentata da tutti gli abitanti del quartiere. A interpretare la simpatica ristoratrice è l’attrice spagnola Inma Sancho.

Fin da piccolissima la futura artista dimostra una grande passione per il teatro e, proprio grazie all’amore per il palcoscenico, decide indi iscriversi al corso di laurea in Arte Drammatica dell’ESDA, frequentando contemporaneamente anche la facoltà di filologia francese.

La carriera di Inma Sancho (Inma in Una vita)

Terminato il periodo formativo, per la Sancho arrivano subito i primi importanti impieghi: dopo essere stata nominata direttrice della scuola di teatro comunale di Quart de Poblet, ottiene la cattedra di interpretazione drammatica presso la scuola di recitazione di Valencia, incarico che le permette di interfacciarsi nel tempo con i migliori volti del cinema spagnolo.

Alla professione accademica accompagna altresì una fruttuosa carriera davanti alla cinepresa, che la vede impegnata in numerose produzioni spagnole quali Los Serrano, Red Eagle, Amar es para siempre, La que se avecina, Love Beats e in particolare El secreto de Puente Viejo, dove, nel ruolo di Venancia, ottiene un buon successo sia in patria che nel nostro Paese.

Diventata nel frattempo anche insegnante di espressione musicale e ritmica nella sua città natale, per Inma Sancho arriva a 58 anni la possibilità di interpretare Inma Tordera nella telenovela di RTVE Acacias 38, tornando in questo modo sui teleschermi degli italiani a cinque anni dall’ultima volta.