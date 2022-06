Una vita: chi è Patxi Santamaria, che interpreta Marcelo Gaztañaga

Una vita: notizie sull’attore che presta il volto a Marcelo (Patxi Santamaria)

Fedele quanto misterioso, Marcelo Gaztañaga, storico maggiordomo personale della famiglia Quesada, è uno dei personaggi più intriganti di questa settima e ultima stagione di Una Vita, le cui trame sono incentrate principalmente sulle macchinazioni di Aurelio e di sua moglie Genoveva Salmeron.

A prestare il volto al capo della servitù più rispettato del civico 38 è l’attore spagnolo Patxi Santamaria, nato a Guipúzoca, piccola cittadella dei Paesi Baschi, nel 1959. Formatosi localmente in alcune compagnie teatrali delle zona, decide ben presto di concentrare tutti i suoi sforzi sulla recitazione, dedicandosi a tempo pieno alla professione di attore. La scelta si rivela fruttuosa e infatti nel 1983, a soli 24 anni, fa il suo esordio davanti alla cinepresa nella pellicola Akelarre, in concorso al festival del cinema di Berlino del 1984.

La carriera di Patxi Santamaria (Marcelo in Una vita)

A seguito di questa prima e fortunata esperienza cinematografica, Santamaria prende parte a diverse produzioni di successo, che lo vedono impegnato su vari set con ruoli principali e non. Nel 1991 è Sargento in Santa Cruz, el cura guerrillero, mentre nel 2000 presta il volto a Rufiàn nel film Carretera y manta.

Le esperienze per l’attore continuano anche nel nuovo millennio: il XXI secolo si apre infatti con l’interpretazione nel lungometraggio Visionarios nel ruolo di Setien, a cui segue l’esperienza nella serie tv Mi querido Klikowsky tra il 2008 e il 2010. Più recentemente, l’artista ha conosciuto un nuovo periodo di notorietà grazie alla telenovela di RTVE Acacias 38, dove è appunto presente nell’ultima stagione con il ruolo di Marcelo Gaztañaga.

Sono dunque più di cinquanta i ruoli interpretati da Patxi Santamaria, che in quarant’anni di carriera si è contraddistinto per poliedricità e versatilità, unendo alla carriera di attore anche quella di produttore del cartoon Lucky Fred, in onda dal 2011.