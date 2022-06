La scelta di Veronica a Uomini e donne

Ultimissima puntata di Uomini e Donne, che questo pomeriggio terminerà la messa in onda della ventiseiesima stagione. Per salutare gli affezionati telespettatori, il fortunato dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi svelerà al pubblico l’emozionante scelta di Veronica Rimondi, l’ultima tronista rimasta in trasmissione dopo l’addio di Luca Salatino.

La ragazza, sbarcata negli studi Titanus di Roma alcuni mesi fa, ha iniziato il proprio percorso tra mille incertezze salvo poi concentrarsi esclusivamente su due corteggiatori, che nell’appuntamento di oggi verranno a conoscenza della decisione finale della ventiseienne originaria di Ferrara.

Uomini e donne, trono classico: Veronica sceglie Matteo Farnea

Grazie alle anticipazioni, siamo ovviamente già a conoscenza del fortunato pretendente che avrà l’onore di uscire dal programma insieme alla Rimondi. Si tratta del veneziano Matteo Farnea, il quale, a sorpresa, si vedrà proporre dalla donna di intrecciare una storia d’amore nella vita di tutti i giorni.

La proposta verrà accettata al volo dal corteggiatore, che suggellerà il suo amore per Veronica sotto una romantica pioggia di petali rossi. Si chiude così un’annata prospera per il dating show di Canale 5, che dà appuntamento ai propri telespettatori al prossimo settembre con l’avvio ufficiale della sua ventisettesima edizione.