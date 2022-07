Beautiful, anticipazioni 11 luglio: Quinn si nasconde sotto il letto, è arrivata Zoe!

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 11 luglio 2022

Zoe (Kiara Barnes), che si è introdotta a sorpresa nel loft di Carter (Lawrence Saint-Victor), è sconvolta quando capisce che lui è a letto con un’altra. La modella non ne scopre l’identità visto che Quinn (Rena Sofer) si è prontamente nascosta sotto il letto. Eric (John McCook), intanto, riconosce delle sue mancanze come marito negli ultimi mesi e, nonostante il disappunto di Brooke (Katherine Kelly Lang), decide di dover fare anche lui la sua parte per risanare il matrimonio con Quinn.