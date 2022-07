Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 12 luglio 2022

Zoe (Kiara Barnes) inizia a cercare la nuova donna di Carter (Lawrence Saint-Victor) nell’appartamento dell’uomo, ma non trova Quinn (Rena Sofer) che è sotto il letto. Zoe è risentita che Carter sia già andato a letto con un’altra. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di far capire ad Eric (John McCook) che non è tenuto a salvare il matrimonio con Quinn (Rena Sofer), ma lo stilista la ama.