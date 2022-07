Beautiful, anticipazioni 15 luglio 2022: Brooke insiste con Eric, “non perdonare Quinn!”

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 15 luglio 2022

Shauna (Denise Richards) tenta di interrompere sul nascere il melodramma di Zoe (Kiara Barnes): sia lei che Carter (Lawrence Saint-Victor) erano adulti e single, e quanto è successo non è affar suo. Ma la Buckingham insiste per avere risposte su come sia andata la questione, in particolare da Quinn (Rena Sofer): ha coperto la sua migliore amica per tutto il tempo, ingannandola?

Brooke (Katherine Kelly Lang) insiste affinché Eric (John McCook) non perdoni Quinn: gli è stata fedele per anni solo perché altrimenti avrebbe perso tutto quello che accompagna essere la moglie del ricco stilista!