Beautiful, anticipazioni 16 luglio 2022: Zoe, “Quinn non mi tradirebbe mai”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 16 luglio 2022

Zoe (Kiara Barnes) è rincuorata quando Shauna (Denise Richards) e Carter (Lawrence Saint-Victor) confermano di non essere innamorati e che il loro flirt non esisteva quando l’avvocato stava con Zoe. Per la modella allora c’è speranza di sistemare le cose. Zoe inoltre ammette che per un istante ha pensato che la giacca fosse di Quinn (Rena Sofer), ma è certa che la Fuller non l’avrebbe mai tradita in quel modo.

Eric (John McCook) sembra essersi deciso a fare uno sforzo per andare incontro a Quinn. Quest’ultima intanto ringrazia Shauna, la quale non vuole che l’amica perda il marito per uno sbaglio. Anche Paris (Diamond White) e Zende (Delon De Metz) parlano della misteriosa nuova donna di Carter: per Zende potrebbe essere stata solo un’avventura, anche se non è nelle abitudini di Carter…