Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 17 a sabato 23 luglio 2022

Zoe, seppur addolorata, dice a Carter di amarlo ancora e che continuerà a lottare per tornare con lui. Shauna dichiara che la giacca riconosciuta da Zoe è sua, e di conseguenza che è stata lei ad andare a letto con Carter. Zoe confessa di aver pensato in un primo momento che si trattasse di Quinn.

Carter e Zoe si chiariscono e lui le dice di voler tornare con lei. Zende e Paris parlano della nuova svolta nella storia tra Carter e Zoe.

Spoiler Beautiful: Hope e Liam, notte insieme ma…

In preda ai sensi di colpa, Quinn torna a casa per incontrare Eric ma scopre che anche lui vuole provare a salvare il loro matrimonio. Hope confida a Brooke che Liam sente ancora il peso della colpa di averla tradita; la stessa cosa confida al telefono Liam al padre Bill, ma poi deve lasciarlo perché sta preparando una sorpresa per Hope. Brooke ne parla con Ridge, mentre Bill ne parla con Wyatt.

Brooke e Ridge sperano che tutto si risolva per il meglio tra Liam e Hope. Questi ultimi, durante una cena romantica, ribadiscono l’amore che provano l’uno per l’altra. Wyatt è preoccupato per Liam e ne chiede conto al padre, ma Bill copre la tragedia dell’incidente che ha tolto la vita a Vinny.

Hope e Liam si riavvicinano, ma la paura di una condanna incombe minacciosa sulla vita di Spencer. Hope e Liam trascorrono finalmente una notte insieme, grazie anche alla complicità di Thomas che si offre di occuparsi dei bambini per non disturbare la loro intimità.

Brooke va a parlare con Bill per gioire della rappacificazione dei loro figli. Liam, nonostante la gioia di essere tornato a casa, si tormenta per quello che è successo e Hope capisce subito che in lui c’è come un’ombra.

Flo dice a Brooke e a Ridge di aver percepito della tensione tra Wyatt, Bill e Liam. Brooke si domanda se non stia accadendo qualcosa di strano.