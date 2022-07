Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 18 luglio 2022

Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) hanno in programma una serata speciale, a casa, senza i bambini, per stare da soli; Brooke (Katherine Kelly Lang) spera sia l’occasione per un altro passo in avanti verso la definitiva riconciliazione. Hope, tuttavia, pensa ancora che Liam sia turbato per averla tradita…