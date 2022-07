Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 21 luglio 2022

Thomas (Matthew Atkinson) assicura a Liam (Scott Clifton) di non avere secondi fini nei confronti di Hope (Annika Noelle): accetta che il loro matrimonio sia tornato in carreggiata. Ridge (Thorsten Kaye) dichiara a Brooke (Katherine Kelly Lang) che quello che Thomas sente per Hope sia ora un sano amore: lo dimostra il fatto che abbia messo la felicità di Hope con Liam davanti alla propria.