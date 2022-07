Beautiful, anticipazioni 30 luglio 2022: Liam e Hope si godono “l’ultima notte”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 30 luglio 2022

Brooke vuole assicurarsi che Bill non abbia riserve riguardo Liam e Hope: la Logan intende organizzare una celebrazione per la ritrovata serenità della coppia. Liam e Hope cercano intanto di godersi quella che potrebbe essere l’ultima notte insieme per molto tempo: il giovane Spencer sembra deciso a costituirsi l’indomani. Ridge interroga Carter sulle ultime notizie circa la sua vita sentimentale: il flirt con Shauna, ma anche la decisione di tornare con Zoe. Paris avverte Shauna che la terrà d’occhio: proteggerà la relazione di sua sorella Zoe con Carter.